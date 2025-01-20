Трамп виступив на мітингу переддень інавгурації. Що пообіцяв?

Дональд Трамп: Я закінчу війну в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп прибув до Вашингтона в неділю напередодні інавгурації.

Він виступив на мітингу перед своїми прихильниками на стадіоні Capital One Arena. Трансляція мітингу відбулась на каналі «Голос Америки» .

Головне з виступу Трампа:

Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти старту третьої світової війни.

Трамп заявив, що у понеділок, 20 січня почнеться новий етап американської сили, процвітання, гідності і гордості. Також додав, що завіса чотирьох років занепаду США закриється.

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Пообіцяв зупинити «вторгнення через південний кордон» та «розблокувати» видобуток нафти в країні. Оголосив війну нелегальним іммігрантам та бандам, які орудують на території США до вечора 20 січня.

Вкотре заявив, що попередні вибори були сфальсифіковані і Трамп здобув на них перемогу.

Сказав, що після інавгурації його прихильники побачать президентські укази, які надзвичайно потішать жителів США.

Зазначимо, що 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом. На честь інавгурації новообраного президента Трампа журнал Time оприлюднив обкладинку нового випуску, на якій Дональд Трамп зайняв президентське крісло.

На обкладинці зазначено «He`s Back». У перекладі на українську це означає «Він повернувся».

Нагадаємо, що Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

В прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS. Також «Голос Америки» покаже інавгурацію на своєму YouTube з коментарями українською.