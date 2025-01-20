Трамп виступив на мітингу переддень інавгурації. Що пообіцяв?
Дональд Трамп: Я закінчу війну в Україні
Новообраний президент США Дональд Трамп прибув до Вашингтона в неділю напередодні інавгурації.
Він виступив на мітингу перед своїми прихильниками на стадіоні Capital One Arena. Трансляція мітингу відбулась на каналі «Голос Америки» .
Головне з виступу Трампа:
- Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти старту третьої світової війни.
- Трамп заявив, що у понеділок, 20 січня почнеться новий етап американської сили, процвітання, гідності і гордості. Також додав, що завіса чотирьох років занепаду США закриється.
- Новобраний президент США заявив, що TikTok запрацював для користувачів США
- Він пообіцяв розсекретити документи про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
- Заявив, що оручить військовим створити систему протиракетного захисту «Залізний купол» для оборони США
- Трамп наголосив, що всі дурні розпорядження Джо Байдена будуть скасовані протягом однієї доби
- Пообіцяв зупинити «вторгнення через південний кордон» та «розблокувати» видобуток нафти в країні. Оголосив війну нелегальним іммігрантам та бандам, які орудують на території США до вечора 20 січня.
- Вкотре заявив, що попередні вибори були сфальсифіковані і Трамп здобув на них перемогу.
- Сказав, що після інавгурації його прихильники побачать президентські укази, які надзвичайно потішать жителів США.
Зазначимо, що 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом. На честь інавгурації новообраного президента Трампа журнал Time оприлюднив обкладинку нового випуску, на якій Дональд Трамп зайняв президентське крісло.
На обкладинці зазначено «He`s Back». У перекладі на українську це означає «Він повернувся».
Нагадаємо, що Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).
В прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS. Також «Голос Америки» покаже інавгурацію на своєму YouTube з коментарями українською.
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