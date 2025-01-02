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Футболіста з Ірану оштрафували на $12 тисяч за обійми з вболівальницею перед грою

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Футболіста з Ірану оштрафували на $12 тисяч за обійми з вболівальницею перед грою
Раміна Резаяна було оштрафовано після гри проти «Чадормалу»

Режим, який керує Іраном, забороняє дотики чоловіків та жінок на публіці, якщо вони не є родичами

Іранського футболіста Раміна Резаяна було штрафовано за обійми з вболівальницею. Про це повідомляють іранські ЗМІ.

Захисник «Естеглялю» обнявся з уболівальницею перед матчем проти «Чадормалу» у 14-му турі чемпіонату Ірану. Гра закінчилася з рахунком 0:0.

Резаяна після гри викликали до комітету з етики. Комітет ухвалив рішення оштрафувати футболіста на 510 мільйонів ріалів (приблизно $12 тисяч).

Варто зазначити, що в Ірані режим, який керує країною, забороняє дотики чоловіків та жінок на публіці, якщо вони не є родичами.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні цього року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у легкій вазі за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко зробив новий антиукраїнський допис, в якому повторив тези російської пропаганди. Цього разу боксеру не сподобалося інтерв'ю Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія про реформу церковного календаря в Україні.

«Яскравий приклад того, коли на біле говорять чорне! Ідеальна реформа, яка не розділила суспільство? Розділила та продовжує розділяти! Одиниці, які залишилися святкувати за старим календарем? Ні, нас не одиниці, нас мільйони! «Я завжди заявляв і заявляю, ми хочемо, щоб цей процес проходив мирно та спокійно, без протистояння, тому що ми не маємо права відкривати всередині України ще один релігійний фронт». Так ви його і відкрили, і не мирно і спокійно, а силою та нахабством, коли били старих та жінок, після чого захоплювали Наші Храми! Дуже цікаво зауважив ведучий: «Але іноді служителі «Московської Церкви» фізично перешкоджають громадам повернути собі своє». Служителі Московської церкви в Росії, а у нас служителі Української Церкви. І фізично не перешкоджають, а захищають свої храми, які збудували з людьми. Це все одно, що ви прийдете до людей у ​​дім і скажіть їм, що вони не так живуть у себе вдома, і силоміць відберете у них дім», – написав Ломаченко.

Він також вважає, що Православна церква України проповідує насильство та ненависть.

«Висока свобода віросповідання? Ні, йдуть сильні переслідування людей, які не хочуть переходити до ПЦУ, вірні християни бачать, що відбувається, і розуміють, де справжня Апостольська Церква! Декілька людей проти переходу, а більшість за? Зовсім навпаки, більшість людей проти переходу до церкви, яка проповідує насильство та ненависть. Інколи трапляються неприємні інциденти? Не іноді, а в більшості випадків, якщо не у всіх. Мир Усім», – написав боксер.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Іран штраф Азія

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