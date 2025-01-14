Удар по Часовому Яру, вибухи в Брянську та Тульській області, санкції проти фінсектору РФ: головне за ніч

Російські війська завдали удару по Часовому Яру, у Брянській області пролунали потужні вибухи, Тульську область атакували дрони, Джо Байден згадав про Україну у своїй завершальній промові, Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінсектору РФ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 14 січня, щоб ви були в курсі подій:

Російські війська завдали удару по Часовому Яру

Російські війська завдали удару по Часовому Яру, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних.

«Місто знову потрапило під вогонь російської артилерії – загинули жінки 60 і 66 років», – написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних

3 січня ворог безпілотником атакував транспортний засіб із цивільними, який рухався по території Великописарівської громади Охтирського району, що на Сумщині. Внаслідок атаки російських військ загинула жінка. Чоловік отримав поранення. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Працівники Охтирської окружної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.

Як встановило слідство, російські війська атакували безпілотником автомобіль із цивільними. Внаслідок атаки окупантів поранення отримали пасажири – 65-річний чоловік та його 54-річна дружина. По дорозі в лікарню жінка від отриманих поранень померла.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

У Брянській області пролунали потужні вибухи: під удар потрапив хімзавод

На Брянщині масово лунали вибухи. За попередніми даними, ціллю став Брянський хімічний завод.

Раніше місцеві мешканці повідомляли про численні вибухи та «прильоти». Очевидці почули щонайменше десять вибухів у небі над містом. Також повітряну тривогу оголошували в Курській і Білгородській областях.

Російські пропагандисти заявляли, що над Брянськом працювала протиповітряна оборона. Однак з відео, які з'явилися в мережі помітно саме «прильоти».

АТ «Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР» спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин та утилізації боєприпасів. Завод входить до концерну «Техмаш» державної корпорації «Ростех».

Тульську область атакували дрони, у місті прогриміли вибухи

У ніч проти 14 січня у Тульській області пролунали вибухи. Росіяни повідомляють про масовану атаку дронів. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив інформацію. Гучно було у Тулі та Алесинському районі.

Губернатор Тульської області повідомив, що працює ППО. Також додав, що ситуація під контролем.

У місцевих пабліках росіяни поширюють інструкції, що робити при загрозі БПЛА. Росіяни заявили, що регіон нібито атакували десятки дронів.

До слова, на Брянщині масово лунали вибухи. За попередніми даними, ціллю став Брянський хімічний завод.

Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінсектору РФ

Сьогодні, 13 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ №24/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 січня 2025 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Указ опублікували на сайті Офісу президента.

«Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів. Будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск», – зазначив Зеленський у вечірньому зверненні.

В указі №24/2025 вказано, що нові санкції введено як проти юридичних, так проти і фізичних осіб, які причетні до економіки Російської Федерації.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У Німеччині невідомі намалювали на будинку, де живуть українці, свастику

У містечку Гюстров, на одному з будинків, в якому проживають українці, невідомі намалювали свастику та кинули камінь у вікно. Поліція Гюстрова проводить розслідування.

Повідомляється, що власник будинку звернувся до поліції та повідомив про пошкодження свого майна. За словами очевидців, подія сталася близько 2:30 ночі. Відомо, що українці, які проживають у цьому будинку спочатку помітили шум біля будівлі, згодом у вікно їхньої спальні кинули камінь.

«Мешканці в результаті не постраждали. Два антиконституційні символи (свастики), які також були прикріплені на стіні будинку, близько 7:45 помітив лише власник будинку, якого повідомили мешканці», – йдеться у повідомленні.

На місці скоєного злочину залишились сліди. Завдані матеріальні збитки оцінюють у щонайменше 1500 євро. Однак інформації про можливих підозрюваних немає.

Джо Байден згадав про Україну у своїй завершальній промові

За словами Байдена, план президента РФ Володимира Путіна з захоплення України провалився, йому не вдалося зруйнувати ані Україну, ані НАТО.

«Путін провалився. Не зміг розвалити Україну, не зміг розвалити НАТО, не зміг загарбати значну частину територій. Ми об’єднали 50 країн на підтримку України і не лише в Європі, а вперше й країни Азії також приєдналися. Ми надали надзвичайну кількість боєприпасів, втілили безпрецедентні санкції для того, щоб Україна продовжувала боротися», – зазначив президент США на підсумковій пресконференції.

За словами Байдена, він був єдиним американським головнокомандувачем, який відвідав країну у стані війні без військової присутності США. Він також зауважив, що російський диктатор Путін думав, що за три дні захопить Київ, але з того часу саме Джо Байден відвідав столицю України Києва, а не він.

Зазначимо, що 20 лютого 2023 року президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідав Київ, столицю України. Це був його перший візит на посаді Президента США (до того 6 разів він приїздив як віцепрезидент) і перший візит в Україну очільника США з 2008 року.