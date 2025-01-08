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Вихваляла РФ, називала Україну «дном»: як правоохоронці покарали дівчину з Полтави

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вихваляла РФ, називала Україну «дном»: як правоохоронці покарали дівчину з Полтави
Після зустрічі з СБУ та Нацполіцією дівчина вибачалися за свої проросійські заяви
фото: region_poltava_syrena/Telegram

У стрімі в TikTok дівчина підтримувала Росію, заявивши, що там «є майбутнє»

15-річна мешканка Полтави Анна Мелашенко потрапила в скандал через низку проросійських висловлювань під час стріму в TikTok. Вона назвала Україну «дном» та вихваляла Росію. Про це повідомляють полтавські видання.

У прямому ефірі дівчина підтримувала Росію, заявивши, що там «є майбутнє». На негативну реакцію коментаторів вона відповідала гостро.

«Україна – це, бл*дь, дно нах*й, а в Росії є хоча б майбутнє», – казала дівчина.

Анна Мелашенко також зазначила, що не забороняє українцям бути патріотами та розмовляти українською, однак сама робить інший вибір. За її словами, вона хотіла б виїхати за кордон, але цьому заважають особисті обставини.

Скандальний стрім швидко поширився мережею, і вже за кілька годин до дівчини навідалися представники СБУ та Нацполіції. Після розмови з правоохоронцями та спецслужбами Анна записала відео з вибаченнями, в якому заявила, що «хоче бути патріоткою, як її мама».

«Дуже перед усіма вибачаюсь. Я не хотіла когось зачепити і образити. Я більше так не буду. Цей прямий ефір був неправильним. Я розумію, що я сказала погані слова і більше в житті такого робити не буду», – зауважила дівчина.

Нагадаємо, що Служба безпеки України запобігла втечі за кордон прокремлівського провокатора, який майже два з половиною роки перебував у розшуку за виправдовування війни РФ проти України та вихваляння російських окупантів.

Раніше Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували на Хмельниччині диверсійну групу російських спецслужб. Двоє зловмисників підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг. 

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Теги: Національна поліція України TikTok Полтава СБУ Україна росія відео

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