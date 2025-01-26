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Атака дронів на Рязанський НПЗ, побиття підлітка у Києві: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Атака дронів на Рязанський НПЗ, побиття підлітка у Києві: головне за ніч
Головні новини ночі проти 26 січня
скриншот з відео

На Київщині підлітки жорстоко побили хлопця у підвалі, дрони атакували Рязанську область, Трамп скасував заборону Байдена на постачання 900-кілограмових бомб до Ізраїлю, у Черкасах чоловік через конфлікт влаштував стрілянину.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 січня, щоб ви були в курсі подій:

На Київщині підлітки жорстоко побили хлопця у підвалі

Поліція Київщини проводить перевірку за фактом побиття юнака на Бучанщині. Інцидент стався у одному з житлових комплексів Софіївської Борщагівки, що розташована в передмісті Києва. Відомо, що правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram каналів, виявили відео, на якому підлітки бʼють хлопця.

На відео видно, що один з учасників бійки продовжував бити хлопця ногами та руками, допоки його не відтягнув інший юнак. Інші ж учасники події фільмували це все на відео та дивились чи не проходять повз підвалу мешканці будинку.

Наразі поліцейські встановлюють обставини вказаної події та всіх учасників.

Дрони атакували Рязанську область

У ніч проти 26 січня, у Рязанській області прогриміла серія вибухів. Місцеві пабліки пишуть, що дрони летять курсом на Рязанський нафтопереробний завод. Очевидці повідомляли, що вибухи продовжувались з періодичністю 3-5 хвилин. Росіяни пишуть, що величезний стовп густого диму піднявся поблизу нафтопереробних об'єктів. На Рязанському НПЗ зайнялась пожежа. На місці працюють екстрені служби. Дорогу до НПЗ перекрила поліція

Губернатор Рязанської області Павло Малков відреагував на нічну атаку дронів на регіон. За його словами, постраждалих немає. 

Трамп скасував заборону Байдена на постачання 900-кілограмових бомб до Ізраїлю

Адміністрація президента США Дональда Трампа доручила Пентагону скасувати призупинку на постачання Ізраїлю 900-кілограмових бомб. Про це повідомляє Axios посилаючись на ізраїльських чиновників. У повідомленні йдеться, офіційні особи заявили, що 1800 бомб MK-84, які перебували на зберіганні в США, будуть доставлені кораблем в Ізраїль найближчими днями.

Чоловіка, який відкрив вогонь та поранив двох людей у Черкасах, затримано

У Черкасах чоловік влаштував стрілянину та поранив двох людей. Подія сталася 25 січня близько 21:00 години поруч парку, що на проспекті Перемоги у Черкасах. Про стрілянину до поліції повідомили очевидці. 

Правоохоронці встановили, що попередньо між затриманим та жінкою з чоловіком, які стояли на зупинці громадського транспорту, виник конфлікт. Внаслідок чого 53-річний фігурант вирішив розібратися у конфлікті за допомогою зброї. Зловмисник здійснив постріл у 23-річного чоловіка і вдарив руків’ям пістолета по голові 35-річну жінку. Потерпілих медики швидкої госпіталізували до лікарні.

Фіцо заявив, що третина протестувальників у Словаччині – українці

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що третину учасників протестів у Братиславі проти політики його уряду, складають українці. У суботу, 25 січня, в ефірі програми Sobotné dialógy (Суботні діалоги) словацького радіо Фіцо заявив, що не розуміє, чому українці повинні «кричати» на словацький уряд.

«Ми занадто загартовані й досвідчені, щоб деякі неурядові організації та грузинські й українські силовики могли повалити державу. Змінити уряд можна лише за умови проведення виборів», – заявив Фіцо.

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Теги: пожежа росіяни відео населення чоловік Telegram українці завод радіо міністр Адміністрація Президента конфлікт

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