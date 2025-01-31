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Європейський гранд близький до підписання Зінченка

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Європейський гранд близький до підписання Зінченка
Український захисник може перейти в «Атлетіко»
фото: Олександр Зінченко/Instagram

Джерела вказали, що у трансфері Зінченка зацікавлений мадридський клуб

Мадридський «Атлетіко» близький до підписання українського захисника лондонського «Арсенала» Олександра Зінченка, повідомляє CaughtOffside.

У цьому переході зацікавлені всі сторони – і «матрацники», і «каноніри», головний тренер яких Мікель Артета, готовий відпустити 28-річного гравця, і сам футболіст.

«Джерела повідомили, що гравець визнав марність подальших спроб потрапити до складу «Арсенала» на більш регулярній основі і готовий вислухати пропозиції, що йому надійшли.

Враховуючи, що вікно закривається у понеділок, він не залишив собі надто багато часу, щоб укласти бажану угоду, однак, якщо є воля всіх сторін, то й вихід знайдеться», – пише ресурс.

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Теги: тренер Мікель Артета Олександр Зінченко НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт

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