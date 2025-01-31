Європейський гранд близький до підписання Зінченка

Джерела вказали, що у трансфері Зінченка зацікавлений мадридський клуб

Мадридський «Атлетіко» близький до підписання українського захисника лондонського «Арсенала» Олександра Зінченка, повідомляє CaughtOffside.

У цьому переході зацікавлені всі сторони – і «матрацники», і «каноніри», головний тренер яких Мікель Артета, готовий відпустити 28-річного гравця, і сам футболіст.

«Джерела повідомили, що гравець визнав марність подальших спроб потрапити до складу «Арсенала» на більш регулярній основі і готовий вислухати пропозиції, що йому надійшли.

Враховуючи, що вікно закривається у понеділок, він не залишив собі надто багато часу, щоб укласти бажану угоду, однак, якщо є воля всіх сторін, то й вихід знайдеться», – пише ресурс.