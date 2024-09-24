Правоохоронці провели обшуки в будинку Артема Мілевського (відео)

Артем Мілевський: «Я в шоці, поки коментар давати не буду, дайте відійду трохи»

Правоохоронні органи провели обшуки в будинку, де проживає колишній футболіст збірної України Артем Мілевський та його друг Сергій Тертьяк. Про це повідомляє Sport-express.ua.

За словами Третьяка обшуки були пов'язані з організацією договірних матчів.

«Обшуки пов'язані з договірними матчами, мене підозрюють у їхній організації, більше інформації скажу потім. ФК «Минай»? Я такої команди навіть не знаю. Обшуки пов'язані з кіберспортом», – сказав Третьяк.

Артем Мілевський відмовився давати розгорнутий коментар.

«Я в шоці, поки коментар давати не буду, дайте відійду трохи», – сказав Мілевський.

Ексклюзивне відео. У будинку, де проживає Артем Мілевський і його друг Сергій Третьяк відбулися обшуки pic.twitter.com/ofY3GhngM3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 24, 2024

Нагадаємо, колишній форвард «Динамо» та збірної України Артем Мілевський розказав, як після матчу Євро-2012 Швеція – Франція (2:0) на прохання Анатолія Тимощука влаштував для тодішнього півзахисника французької команди Франка Рібері зустріч з двома дівчатами легкої поведінки. За словами Мілевського, Рібері повідомив, що треба дві дівчини по тисячі доларів.

До слова, Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) визнав помилку суддів, яка допомогла Іспанії пройти до півфіналу Євро-2024. Іспанці в 1/4 фіналу турніру зустрічалися з Німеччиною, а рахунок за підсумками основного часу був 1:1. У першому екстратаймі м'яч після удару Мусіали влучив у руку захиснику збірної Іспанії Кукурельї в межах штрафного майданчика, проте судді вирішили не призначати пенальті.