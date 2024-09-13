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Хто виграє титул Ліги чемпіонів УЄФА в цьому сезоні? Аналітики визначили фаворитів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Хто виграє титул Ліги чемпіонів УЄФА в цьому сезоні? Аналітики визначили фаворитів
Суперкомп’ютер змоделював потенційні результати Ліги Чемпіонів
фото: Opta

Суперкомп’ютер Opta назвав «Манчестер Сіті» (25,3%) фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону

Аналітики британської спортивної аналітичної компанії Opta визначили фаворитів Ліги чемпіонів-2024/2025 з футболу, в якій стартуватимуть 36 клубів.

Суперкомп’ютер змоделював змагання 2024-25 років 10 тис. разів і підтвердив свої відсотки перед турніром.

Суперкомп’ютер Opta назвав «Манчестер Сіті» (25,3%) фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону.

Другу сходинку рейтингу посідають чинні володарі трофею з мадридського «Реала» (18.2%), третю – італійський «Інтер» (10.9%).

До перщої п'ятівки також входять англійський «Арсенал» – 6.3% та німецький «Баєр» – 5.4%.

Щодо всіх дебютантів, то «Жирона» має найкращі шанси на гідний результат після вражаючої кампанії в Ла Лізі рік тому.

«Жирона» вважається більш вірогідним переможцем турніру, ніж «Мілан», але це більше свідчить про те, що система не сприятлива для «россонері».

У донецького «Шахтаря» шанси до здобуття трофею, згідно прогнозу, дорівнюють 0%. А вихід «Шахтаря» до плей-офф Opta оцінила в 3.9% – другий найнижчий показник серед усіх клубів після словацького «Слована» (1,2%).  

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Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ Хосеп Ґвардіола ФК Манчестер Сіті ФК Арсенал (Лондон) ФК Реал (Мадрид) Карло Анчелотті

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