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У Китаї 38 гравців отримали пожиттєве відсторонення від футболу за участь в договірних матчах

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У Китаї 38 гравців отримали пожиттєве відсторонення від футболу за участь в договірних матчах
Китайська футбольна асоціація довічно усунула від футболу 38 гравців і п'ять представників клубів

Довічну заборону займатися футболом отримали кілька ексгравців збірної Китаю, а також футболіст збірної Південної Кореї

Китайська футбольна асоціація довічно позбавила 43 особи права займатися в країні будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом, за участь в організації договірних матчів. Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Головне державне управління спорту Китаю та міністерство громадської безпеки провели спільну прес-конференцію, на якій розповіли про розслідування, яке тривало з 2022 року. Воно було присвячене ситуації з договірними матчами.

На заході були присутні представники відповідних місцевих спортивних бюро, футбольних асоціацій та керівників клубів, а також члени дисциплінарного комітету Китайської футбольної асоціації.

Розслідування стосувалося 120 матчів. Було заарештовано 128 підозрюваних у скоєнні злочинів, ліквідовано 12 груп, які займаються організацією азартних онлайн-ігор.

Щодо 83 гравців, суддів, тренерів та менеджерів клубів було заведено кримінальні справи.

Китайська футбольна асоціація довічно усунула від футболу 38 гравців і п'ять представників клубів. Зокрема, серед них присутні кілька ексгравців збірної Китаю, а також футболіст збірної Південної Кореї.

Також до списку людей, які отримали п'ятирічну дискваліфікацію, увійшли 15 футболістів і дві посадові особи.

Нагадаємо, ексвіцепрезидент Китайської асоціації футболу отримав 11 років ув’язнення за хабарництво.

Теги: Китай НОВИНИ ФУТБОЛУ корупція Азія

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