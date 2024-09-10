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Збірна України оголосила заявку на матч Ліги націй проти Чехії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Збірна України оголосила заявку на матч Ліги націй проти Чехії
Матч відбудеться сьогодні, 10 вересня, на стадіоні Eden Arena в Празі о 21:45 за київським часом
фото: Українська асоціація футболу

До заявки не потрапив Сергій Сидорчук, який перебуває в Празі з командою

Збірна України оголосила склад на матч 2-го туру Ліги націй - 2024/2025 у групі В1 проти Чехії. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Матч відбудеться сьогодні, 10 вересня, на стадіоні Eden Arena в Празі о 21:45 за київським часом.

Заявка збірної України на матч проти Чехії (за номерами):

  1. Георгій Бущан
  2. Юхим Конопля
  3. Валерій Бондар 
  4. Максим Таловєров
  5. Владислав Кабаєв
  6. Тарас Степаненко
  7. Андрій Ярмоленко
  8. Руслан Маліновський
  9. Роман Яремчук
  10. Микола Шапаренко
  11. Владислав Ванат
  12. Анатолій Трубін
  13. Ілля Забарний
  14. Георгій Судаков
  15. Віктор Циганков
  16. Віталій Миколенко
  17. Олександр Зінченко
  18. Володимир Бражко
  19. Олександр Тимчик
  20. Михайло Мудрик
  21. Олександр Піхальонок
  22. Микола Матвієнко
  23. Андрій Лунін

До заявки не потрапив Сергій Сидорчук, який перебуває в Празі з командою.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, о 21:45 за київським часом збірна України з футболу проведе ще один матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – виїзний поєдинок проти Чехії. Гра пройде у Празі на стадіоні «Епет Арена». Саме наших суперників букмекери вважають фаворитом поєдинку.

Згідно з інформацією аналітиків міжнародної букмекерської контори bwin, коефіцієнт на перемогу Чехії становить 2.25, на нічию – 3.30, перемогу України – 3.10.

Гру у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Також поєдинок можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Результати 1-го туру групи В1

  • Грузія – Чехія 4:1
  • Україна – Албанія 1:2

Турнірна таблиця

  1. Грузія – 3 очки (різниця м'ячів 4:1)
  2. Албанія – 3 очки (різниця м'ячів 2:1)
  3. Україна – 0 очок (різниця м'ячів 1:2)
  4. Чехія – 0 очок (різниця м'ячів 1:4)

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