Збірна України оголосила заявку на матч Ліги націй проти Чехії
До заявки не потрапив Сергій Сидорчук, який перебуває в Празі з командою
Збірна України оголосила склад на матч 2-го туру Ліги націй - 2024/2025 у групі В1 проти Чехії. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Матч відбудеться сьогодні, 10 вересня, на стадіоні Eden Arena в Празі о 21:45 за київським часом.
Заявка збірної України на матч проти Чехії (за номерами):
- Георгій Бущан
- Юхим Конопля
- Валерій Бондар
- Максим Таловєров
- Владислав Кабаєв
- Тарас Степаненко
- Андрій Ярмоленко
- Руслан Маліновський
- Роман Яремчук
- Микола Шапаренко
- Владислав Ванат
- Анатолій Трубін
- Ілля Забарний
- Георгій Судаков
- Віктор Циганков
- Віталій Миколенко
- Олександр Зінченко
- Володимир Бражко
- Олександр Тимчик
- Михайло Мудрик
- Олександр Піхальонок
- Микола Матвієнко
- Андрій Лунін
До заявки не потрапив Сергій Сидорчук, який перебуває в Празі з командою.
Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, о 21:45 за київським часом збірна України з футболу проведе ще один матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – виїзний поєдинок проти Чехії. Гра пройде у Празі на стадіоні «Епет Арена». Саме наших суперників букмекери вважають фаворитом поєдинку.
Згідно з інформацією аналітиків міжнародної букмекерської контори bwin, коефіцієнт на перемогу Чехії становить 2.25, на нічию – 3.30, перемогу України – 3.10.
Гру у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Також поєдинок можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.
Результати 1-го туру групи В1
- Грузія – Чехія 4:1
- Україна – Албанія 1:2
Турнірна таблиця
- Грузія – 3 очки (різниця м'ячів 4:1)
- Албанія – 3 очки (різниця м'ячів 2:1)
- Україна – 0 очок (різниця м'ячів 1:2)
- Чехія – 0 очок (різниця м'ячів 1:4)
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