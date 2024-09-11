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Молодіжна збірна України з футболу достроково потрапила на Євро-2025

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Молодіжна збірна України з футболу достроково потрапила на Євро-2025
Українці виграли вісім матчів з восьми
фото: УАФ

Двох м'ячів у першому таймі України U21 вистачило для того, щоб обіграти Північну Ірландію

Молодіжна збірна України з футболу достроково вийшла на чемпіонат Європи-2025. Сталося це за підсумками поєдинку проти Північної Ірландії, який закінчився перемогою України U21 – 2:1.

Перед матчем проти Північної Ірландії Україна мала максимальний показник очок після семи турів – 21. А завдяки нічиїй Англії з північноірландцями «синьо-жовті» збільшили перевагу над другим місцем до двох очок.

Вже у першому таймі Україна відзначилася двома м'ячами у воротах Північної Ірландії. Рахунок відкрив Назар Волошин, тоді як подвоїв його Максим Брагару, обійшовши голкіпера та переправивши воротаря у незахищені ворота.

Двох м'ячів у першому таймі України U21 вистачило для того, щоб обіграти Північну Ірландію. Навіть попри пропущений гол наприкінці матчу з пенальті та вилучення Арсенія Батагова, українці вибороли восьму перемогу у восьми поєдинках.

Українці виграли вісім матчів з восьми. Поразки у двох останніх матчах не завадить молодіжній збірній України зіграти на Євро-2025, оскільки навіть у разі фінішу на другому місці в групі опиниться серед трьох найкращих команд, які напряму проходять на турнір.

Турнірна таблиця

  • Україна – 24 очки (8 матчів), 19:4 (різниця голів)
  • Англія – 19 очок (8), 32:5
  • Сербія – 13 очок (9), 12:18
  • Люксембург – 7 очок (9), 6:23
  • Північна Ірландія – 7 очок (8), 4:11
  • Азербайджан – 3 очки (8), 4:18

Нагадаємо, молодіжна збірна України з футболу здобула вольову перемогу у відборі на Євро-2025 з футболу. У сьомому поєдинку українціобіграли Сербію з рахунком 2:1.

Водночас збірна України зазнала другої поразки у Лізі націй 2024/25 – у виїзному матчі поступилася Чехії з рахунком 2:3.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Максим Брагару Україна українці Ірландія Збірна України чемпіонат Європи

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