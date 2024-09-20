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Ексочільник УЄФА Платіні пропонує зменшити кількість футболістів на полі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Ексочільник УЄФА Платіні пропонує зменшити кількість футболістів на полі
Мішель Платіні очолював УЄФА з 2007 по 2015 рік

Платіні зазначив, що люди його поколінні перестали дивитися футбол

Колишній голова УЄФА Мішель Платіні запропонував скоротити кількість футболістів на полі до десяти.

«Можливо, нам слід прибрати по одному футболісту в команді та грати вдесятьох. Ми граємо командами з 11 осіб з 1900 року, але тоді гравці бігали менше та повільніше, ніж сьогодні. Тоді вони були слабкішими фізично. Тому можливо було б добре обмежити кількість гравців. Це звільнить простір на полі» , – цитує Платіні RMC.

Також він зазначив, що люди його поколінні перестали дивитися футбол, бо звикли спостерігати за більш атакувальною грою.

Мішель Платіні очолював УЄФА з 2007 по 2015 рік. Свою посаду він залишив через корупційний скандал.

У липні 2022 року Федеральний кримінальний суд Швейцарії в місті Беллінцона (кантон Тічино) виправдав колишнього президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозефа Блаттера та Мішеля Платіні після семирічного розслідування справи про корупцію, в результаті якої обидва були усунені від спорту на вісім років.

Згодом термін усунення Блаттера було скорочено до шести років, а Платіні – до чотирьох років.

Прокуратура також вимагала для колишніх функціонерів 1 рік та 8 місяців позбавлення волі умовно. Прокуратура Швейцарії подала апеляцію на виправдувальний вирок. Слухання відбудуться наступного року у Швейцарії.

Теги: Мішель Платіні НОВИНИ ФУТБОЛУ

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