Ексдружина Тимощука прокоментувала те, що він передав футболку на російський воєнний аукціон

Навроцька: Не секрет, що лідери думок, наприклад, артисти, завжди використовувалися КДБ

Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька прокоментувала те, що він передав футболку на російський воєнний аукціон, виручені кошти з якого будуть направлені Курській області.

21 вересня «Главком» першим повідомив про те, що ексфутболіст збірної України Тимощук, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.

«Толік у цьому планці дуже креативний і знайде куди ще падати. Я навіть не дивуюсь його вчинкам. Що стосується цього аукціону, то це щось із рубрики «Боже, яке кончене». Молодець, Толік, Курська область історично належить Україні, ЗСУ її вже звільняють, тому підтримуй українців», – сказала Навроцька.

Також вона зазначила, що у Росії система стає все більш неадекватною і там закручують всім гайки, як у сталінські часи.

«Постійно йде тиск і підбурювання. Щоб там працювати, треба показувати, що ти є прибічником «російської адекватності». Якщо він буде сидіти тихо, то буде ставати підозрілим для російських спецслужб. До нього будуть виникати питання і Толіку треба підтверджувати свою прихильність «руському міру» або втікати. Але як він втече, якщо перевів у Росію всі гроші з Німеччини вже після початку війни. Не секрет, що лідери думок, наприклад, артисти, завжди використовувалися КДБ. Потім настали часи відносної свободи і просто так не змусиш щось робити. ФСБ почало використовувати інші методи, пропонуючи різні проєкти, гроші, вербуючи людей», – розповіла дружина ексфутболіста.

Вона вважає, що силові структури Росії ще у 2007 році знали, що почнеться війна.

«Вони ще тоді почали шукати українських спікерів а-ля Тимощук. Цілком ймовірно, що саме через це «Зеніт» заплатив за нього так до*ера грошей. Можна сказати, що до його трансферу дотична ФСБ», – сказала Навроцька в інтерв'ю sport-express.ua.

Нагадаємо, УАФ заборонив Анатолію Тимощуку займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з футболом (адміністративна, спортивна тощо) довічно. Крім цього, зрадника позбавили всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити заходів щодо відкликання (позбавлення) Тимощука тренерської ліцензії Pro-UEFA та звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Анатолія Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Ексгравець української збірної після повномасштабного вторгнення ніяк не висловився щодо агресії РФ, що стало приводом для запровадження у відношенні нього санкцій.

Наприкінці 2022 року Тимощук назвав війну Росії проти України «спеціальною військовою операцією» і додав, що не бачить різниці між українським та російським народами. Минулого року футболіст також потрапив до санкційного списку публічних осіб РНБО.

Нагадаємо, Тимощук, проти якого ввів санкції президент України Володимир Зеленський, взяв участь у так званому матчі пам’яті Іллі Цимбаларя. Вдова Цимбаларя Ірина та його син Сергій виступили категорично проти проведення матчу пам’яті в Москві, адже РФ б’є ракетами та безпілотниками по Одесі й не тільки.