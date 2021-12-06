Грубе затримання Мілевського в київському ресторані виявилося пранком

СБУ заперечує свою причетність до «затримання» Мілевського

Інформація про затримання колишнього футболіста київського «Динамо» та збірної України з футболу Артема Мілевського у ресторані Boho в центрі Києва виявилася фейком. Про це «Суспільному» повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

«Вони знімають пранк, наскільки я зрозумів. В будь-якому разі, співробітники СБУ там не залучені», – сказав він.

За словами Дехтяренка, якщо звернути увагу на фотографії, які публікуються з того місця, то чітко видно, що у «силовиків» ані форма, ані наліпки СБУ не відповідають тим зразкам, у яких справді працюють співробітники СБУ.

Раніше у соцмережі з'явилося відео, на якому Артема Мілевського і його агента Олександра Панкова в київському ресторані начебто затримують чоловіки у формі з написом «СБУ». «Силовики» поводилися грубо і агресивно. Після цього колишнього футболіста та його агента вивели з приміщення.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

Нагадаємо, у вересні 2021 року Артем Мілевський оголосив про завершення професійної кар'єри. Крім «Динамо», він встиг пограти за турецький «Газіантепспор», хорватський «Хайдук», румунську «Конкордію», «Динамо» з Бресту, російський «Тосно» та угорську «Кішварду». Останнім його клубом став «Минай».