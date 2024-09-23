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УЄФА визнала суддівську помилку, яка вплинула на визначення переможця Євро-2024

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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УЄФА визнала суддівську помилку, яка вплинула на визначення переможця Євро-2024
Збірна Іспанії здобула перемогу над Німеччиною на 119-й хвилині
фото з відкритих джерел

Арбітр Ентоні Тейлор мав призначити пенальті після того, як у першому екстратаймі м'яч влучив у руку захисника збірної Іспанії

Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) визнав помилку суддів, яка допомогла Іспанії пройти до півфіналу Євро-2024. Про це повідомляє Relevo.

Іспанці в 1/4 фіналу турніру зустрічалися з Німеччиною, а рахунок за підсумками основного часу був 1:1. У першому екстратаймі м'яч після удару Мусіали влучив у руку захиснику збірної Іспанії Кукурельї в межах штрафного майданчика, проте судді вирішили не призначати пенальті.

Журналісти отримали доступ до звіту УЄФА, в якому йдеться про те, що Кукурелья за допомогою руки зупинив удар по воротах і не тримав кінцівку близько до тіла, тому арбітр Ентоні Тейлор мав призначити 11-метровий. Також помилилися відповідальні за VAR.

Збірна Іспанії здобула перемогу над Бундестім завдяки голу Мікеля Меріно на 119-й хвилині. Так, команда зрештою пробилася у фінал чемпіонату Європи, де з рахунком 2:1 обіграла Англію.

Нагадаємо, збірна Іспанії тріумфувала у фіналі Євро-2024, здобувши свою четверту перемогу на чемпіонатах Європи. У захопливому поєдинку проти збірної Англії іспанці продемонстрували майстерність, характер та волю до перемоги, перегравши суперників з рахунком 2:1.

До слова, ФІФА представила оновлений світовий рейтинг футбольних збірних за підсумками Євро-2024 та Кубка Америки. Україна втратила 24-те місце, яке займала.

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Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Іспанія спорт УЄФА

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