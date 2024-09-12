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У чемпіонаті Іспанії з футболу з'явиться особливий жест для суддів, які виявлять прояви расизму

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У чемпіонаті Іспанії з футболу з'явиться особливий жест для суддів, які виявлять прояви расизму
Лідер «Реала» Вінісіус Жуніор неодноразово заявляв, що ставав жертвою расизму на іспанських стадіонах

При першій демонстрації жесту арбітром матч буде призупинено та буде зроблене попередження диктора на стадіоні

У чемпіонаті Іспанії з футболу з'явиться спеціальний жест, який сигналізуватиме про прояви расизму.

У разі виявлення проявів расизму або після скарги гравця чи координатора служби безпеки суддя матчу зможе показати особливий жест зі схрещеними руками.

При першій демонстрації жесту арбітром матч буде призупинено та буде зроблене попередження диктора на стадіоні. Якщо расистська поведінка на стадіоні продовжиться, то гру буде призупинено, а команди підуть з поля в роздягальні.

Після третього сигналу суддя разом із координаторами служби безпеки приймає рішення про повну зупинку матчу.

Відповідні поправки будуть внесені до протоколу дій під час дискримінаційної поведінки та діятимуть у всіх турнірах під егідою Королівської федерації футболу Іспанії.

Нагадаємо, гравці збірної Аргентини після перемоги в Кубку Америки-2024 заспівали расистську пісню про футболістів збірної Франції.

 

Теги: расизм НОВИНИ ФУТБОЛУ

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