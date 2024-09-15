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Довбик забив дебютний гол у складі «Роми»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Довбик забив дебютний гол у складі «Роми»
Довбик вчетверте поспіль потрапив до стартового складу «Роми»

За гру Артем тричі вдарив у площину воріт, провів одну вдалу спробу дриблінгу та виграв дві повітряні дуелі

У італійській Серії А відбулось українське «дербі» між Артемом Довбиком та Русланом Маліновським. «Рома» зіграла внічию з «Дженоа» у четвертому турі чемпіонату Італії.

Довбик вчетверте поспіль потрапив до стартового складу «Роми», натомість Маліновський втретє у Серії А вийшов на поле під час другого тайму. Матч став домашнім для клубу Руслана – грали в Генуї.

«Рома» почала атакувати вже на старті першого тайму. Вже на 12-й хвилині Довбик спробував загострити ситуацію біля воріт «Дженоа». Український форвард зробив передачу у штрафний майданчик суперника, однак її заблокували.

На 32-й хвилині Артем був близький до гола: отримав передачу у штрафному майданчику та пробив низом по центру воріт, однак голкіпер П'єрлуїджі Голліні виконав сейв.

Вже за п'ять хвилин Довбик відзначився дебютним голом за «Рому». Артем підібрав м'яч та відправив його під ліву стійку. Епізод переглядали на предмет офсайду, але взяття воріт зафіксували.

У перерві між таймами у «Дженоа» відбулась заміна: Руслан Маліновський вийшов на поле замість Мортена Торсбю.

На 53-й хвилині український нападник мав нагоду зробити дубль: відгукнувся на навісну передачу з кутового та вдарив у площину воріт, однак із його ударом впорався Голліні. На 67-й хвилині Маліновський заробив штрафний удар: українець пробив, але на траєкторії перебував воротар Міле Свілар. Ідентична ситуація повторилась на 79-й хвилині – Руслан пробив низом, але голкіпер забрав м'яч до рук.

На 81-й хвилині матчу Довбик покинув поле, а його замінив Ельдор Шомуродов. За гру Артем тричі вдарив у площину воріт, провів одну вдалу спробу дриблінгу, виграв дві повітряні дуелі та здійснив дев'ять точних передач з 17.

На 90+6-й хвилині матчу «Дженоа» вдалось зрівняти рахунок: Вітінья зробив передачу на Коні Де Вінтера, який відправив м'яч під поперечину.

Маліновський відіграв до фінального свистка. Українець виграв одну повітряну дуель, здійснив 33 передачі, з яких 32 були точними.

Серія А. Четвертий тур

«Дженоа» – «Рома» 1:1

Голи: Де Вінтер, 90+6 – Довбик, 37

Джерело
Теги: Руслан Маліновський Серія А Артем Довбик НОВИНИ ФУТБОЛУ

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