Прем'єр-ліга: «Динамо» вирвало нічию в матчі з «Шахтарем»

«Динамо» після нічиєї зберігає перевагу над «Олександрією» в чотири очки

«Гірники» та «біло-сині» розійшлися результативною нічиєю

Друге «класичне» дербі в сезоні української Прем'єр-ліги завершилося результативною нічиєю «Динамо» та «Шахтаря» – 2:2.

Кияни до матчу у Львові не зазнали жодної поразки у 25 попередніх турах першості. Зокрема, у жовтневій грі з «Шахтарем» у першому колі команда Олександра Шовковського вирвала нічию 1:1 наприкінці другого тайму.

Натомість «гірники» лише в попередньому турі поступилися «Колосу» (2:4) і мали здобувати очки, аби скоротити відставання від «Олександрії» у сім балів на другій сходинці.

Як пройшов матч «Шахтар» – «Динамо»?

Уже на старті «Шахтар» отримав право на пенальті, який реалізував Кевін – 1:0. Невдовзі Егіналду, який заробив 11-метровий, відзначився власним голом після гри на добиванні – 2:0 на користь «гірників» на 20-й хвилині.

Завершивши перший тайм без ударів у площину, «Динамо» скоротило відставання за 10 хвилин після перерви. Владислав Ванат опинився без опіки на підступах до воротарської зони – і головою замкнув навіс від Владислава Дубінчака.

Після години ігрового часу Ванат замикав іншу передачу з флангу, але небезпечну атаку завершив ударом поблизу зі стійкою. У каркас воріт невдовзі поцілив Владислав Кабаєв.

Виривати нічию для «Динамо» міг Микола Шапаренко, опинившись у схожій з Ванатом позиції: завдав удару головою з межі воротарської, утім м'яч пройшов над воротами.

М'яч вдруге опинився у воротах «Шахтаря» вже у компенсований час. На 90+3-й хвилині нічию для киян вирвав Кабаєв: після вкидання з ауту м'яч дістався Владислава у центрі штрафного – і той потужним ударом відновив паритет.

УПЛ. 26-й тур

«Шахтар» – «Динамо» 2:2

Голи: Кевін (пен.), 6, Егіналду, 20 – Ванат, 56, Кабаєв, 90+3

«Динамо» після нічиєї зберігає перевагу над «Олександрією» в чотири очки на чолі чемпіонату. «Шахтар» – третій та відстає від другої сходинки на шість очок.

Турнірна таблиця УПЛ: топ-5

«Динамо» – 64 очки (26 матчів), 55:17 (різниця голів) «Олександрія» – 60 (26), 40:18 «Шахтар» – 54 (26), 61:24 «Полісся» – 43 (26), 35:25 «Карпати» – 40 (26), 35:28

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу. Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир.