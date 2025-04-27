Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Прем'єр-ліга: «Динамо» вирвало нічию в матчі з «Шахтарем»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр-ліга: «Динамо» вирвало нічию в матчі з «Шахтарем»
«Динамо» після нічиєї зберігає перевагу над «Олександрією» в чотири очки
фото: ФК Динамо Київ

«Гірники» та «біло-сині» розійшлися результативною нічиєю

Друге «класичне» дербі в сезоні української Прем'єр-ліги завершилося результативною нічиєю «Динамо» та «Шахтаря» – 2:2.

Кияни до матчу у Львові не зазнали жодної поразки у 25 попередніх турах першості. Зокрема, у жовтневій грі з «Шахтарем» у першому колі команда Олександра Шовковського вирвала нічию 1:1 наприкінці другого тайму.

Натомість «гірники» лише в попередньому турі поступилися «Колосу» (2:4) і мали здобувати очки, аби скоротити відставання від «Олександрії» у сім балів на другій сходинці.

Як пройшов матч «Шахтар» – «Динамо»?

  • Уже на старті «Шахтар» отримав право на пенальті, який реалізував Кевін – 1:0. Невдовзі Егіналду, який заробив 11-метровий, відзначився власним голом після гри на добиванні – 2:0 на користь «гірників» на 20-й хвилині.
  • Завершивши перший тайм без ударів у площину, «Динамо» скоротило відставання за 10 хвилин після перерви. Владислав Ванат опинився без опіки на підступах до воротарської зони – і головою замкнув навіс від Владислава Дубінчака.
  • Після години ігрового часу Ванат замикав іншу передачу з флангу, але небезпечну атаку завершив ударом поблизу зі стійкою. У каркас воріт невдовзі поцілив Владислав Кабаєв.
  • Виривати нічию для «Динамо» міг Микола Шапаренко, опинившись у схожій з Ванатом позиції: завдав удару головою з межі воротарської, утім м'яч пройшов над воротами.
  • М'яч вдруге опинився у воротах «Шахтаря» вже у компенсований час. На 90+3-й хвилині нічию для киян вирвав Кабаєв: після вкидання з ауту м'яч дістався Владислава у центрі штрафного – і той потужним ударом відновив паритет.

УПЛ. 26-й тур

«Шахтар» – «Динамо» 2:2

Голи: Кевін (пен.), 6, Егіналду, 20 – Ванат, 56, Кабаєв, 90+3

«Динамо» після нічиєї зберігає перевагу над «Олександрією» в чотири очки на чолі чемпіонату. «Шахтар» – третій та відстає від другої сходинки на шість очок.

Турнірна таблиця УПЛ: топ-5

  1. «Динамо» – 64 очки (26 матчів), 55:17 (різниця голів)
  2. «Олександрія» – 60 (26), 40:18
  3. «Шахтар» – 54 (26), 61:24
  4. «Полісся» – 43 (26), 35:25
  5. «Карпати» – 40 (26), 35:28

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу. Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир.

Читайте також:

Теги: ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Микола Шапаренко Олександрія Владислав Кабаєв Класичне дербі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київське «Динамо» на виїзді перемогло львівський «Рух» у 1/4 фіналу Кубку України
Визначилися всі учасники півфіналу Кубка України: коли буде жеребкування
2 квiтня, 20:38
Кіт Степан підсилив донецький клуб?
Кіт Степан став новим «гравцем» «Шахтаря»: деталі
8 квiтня, 20:16
Пахолюк: Мені, тоді 21-річному пацану, дісталося $25 тисяч
«Космічна сума». Ексгравець ЦСКА розповів, скільки «Динамо» платило за відібрані у «Шахтаря» очки
9 квiтня, 18:08
«Шахтар» здолав «Кривбас» 2:1 завдяки голам Тараса Степаненка й Кевіна
«Кривбас» та «Шахтар» дограли гру, яка розпочалася ще 1 вересня
16 квiтня, 17:05
Ярмоленко забив 113 гол у складі «Динамо» у вищому дивізіоні чемпіонату України
Чемпіонат України. «Динамо» розгромило «Оболонь»
18 квiтня, 20:25
«Шахтар» поступився «Колосу» з рахунком 2:4
Комітет арбітрів УАФ прокоментував незарахований гол «Шахтаря» в матчі з «Колосом»
22 квiтня, 17:55
У другому таймі «Динамо» перевернуло гру
Кубок України: «Динамо» та «Буковина» визначили першого фіналіста
23 квiтня, 17:53
Фінал Кубка України з футболу відбудеться 14 травня
«Динамо» – «Шахтар». Коли відбудеться фінал Кубка України з футболу
23 квiтня, 22:22
Володимир Яковенко боронив Маріуполь від російських окупантів, а потім потрапив у полон
Легендарний фанат «Динамо» третій рік поспіль зустрічає день народження у полоні
Вчора, 19:05

Новини

Прем'єр-ліга: «Динамо» вирвало нічию в матчі з «Шахтарем»
Прем'єр-ліга: «Динамо» вирвало нічию в матчі з «Шахтарем»
Лишився без рук та ніг. Російський чемпіон світу з карате повернувся з України (фото)
Лишився без рук та ніг. Російський чемпіон світу з карате повернувся з України (фото)
Україна посіла друге місце у дивізіоні 1А на юнацькому чемпіонаті світу з хокею
Україна посіла друге місце у дивізіоні 1А на юнацькому чемпіонаті світу з хокею
Чемпіонату світу з хокею: де і коли дивитися трансляції матчів збірної України
Чемпіонату світу з хокею: де і коли дивитися трансляції матчів збірної України
Драма у Севільї. «Барселона» та «Реал» влаштували гольову феєрію у фіналі Кубка Іспанії
Драма у Севільї. «Барселона» та «Реал» влаштували гольову феєрію у фіналі Кубка Іспанії
Тренер з РФ заявив, що матір фігуристки обіцяла йому інтим, якщо він навчить її складному елементу
Тренер з РФ заявив, що матір фігуристки обіцяла йому інтим, якщо він навчить її складному елементу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 квітня: ситуація на фронті
145K
Лишився без рук та ніг. Російський чемпіон світу з карате повернувся з України (фото)
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 квітня 2025
53K
«Ситуація погіршується». Терорист Гіркін з-за грат спрогнозував хід війни
15K
Тищенко з ексдружиною рятують арештовану готівку
15K
Про що говорили Зеленський і Трамп у Ватикані: кілька фраз вдалося прочитати по губах

Новини

27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua