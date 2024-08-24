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Прем'єр-ліга: «Шахтар» зазнав поразки у матчі з «Олександрією»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Прем'єр-ліга: «Шахтар» зазнав поразки у матчі з «Олександрією»
На старті другого тайму олександрійці шокували чинного чемпіона України ще двома голами
фото: ФК «Олександрія»/Facebook

Поєдинок на стадіоні «Ніка» завершився з рахунком 4:3

«Олександрія» перемогла «Шахтар» у домашньому матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні «Ніка» завершився з рахунком 4:3.

Зустріч розпочалася з двох голів від донеччан. На 16-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав захисник господарів Артем Шабанов, а на 25-й хвилині у складі «гірників» відзначився Дмитро Криськів.

Однак ще до перерви підопічні Руслана Ротаня зуміли відігратися. На 37-й хвилині відставання в рахунку скоротив Олександр Філіппов, а через чотири хвилини Іван Калюжний відновив паритет у матчі.

На старті другого тайму олександрійці шокували чинного чемпіона України ще двома голами. На 48-й хвилині Філіппов реалізував пенальті, а потім на 57-й хвилині він же забив уже з гри й таким чином оформив хет-трик.

Підопічні Маріно Пушича змогли відповісти лише у компенсований час – на 90+5-й хвилині забив Педрінью. Але цього було недостатньо для того, аби уникнути поразки.

Нагадаємо, цього літа ходили чутки, що лідером донецького «Шахтаря» 21-річним півзахисником Георгієм Судаковим цікавиться низка іменитих європейських футбольних клубів. Серед них є і лондонський «Арсенал» – один з лідерів англійського футболу.

Також за інформацією інсайдера ресурсу ESPN Екрема Конура, до українця й надалі продовжують виявляти інтерес італійські гранди – «Ювентус» та «Наполі». Обидва клуби були основними претендентами на трансфер Судакова ще минулої зими.

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Теги: Дмитро Криськів Іван Калюжний Артем Шабанов ФК Олександрія

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