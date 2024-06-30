Екстренер «Шахтаря» очолив титулований французький клуб
Контракт «Марселя» з Де Дзербі розрахований на 3 роки
Італійський фахівець Роберто Де Дзербі офіційно очолив французький «Марсель». Контракт з 45-річним тренером розрахований на 3 роки.
Останнім місцем роботи Де Дзербі був «Брайтон». Раніше повідомлялося, що англійський клуб отримає 6 мільйонів євро компенсації.
Роберто Де Дзербі також працював в донецькому «Шахтарі», «Сассуоло», «Беневенто», «Палермо» та «Фоджі».
«Я дуже радий приєднатися до марсельського Олімпіка. Історія та престиж навколо цього клубу, пристрасть і прагнення їхніх уболівальників, серйозність та ентузіазм, проявлені до мене керівництвом, відіграли вирішальну роль у рішенні прийняти цей захоплюючий виклик», – заявив італійський фахівець
«Марсель» в сезоні 2023/24 фінішував восьмим в Лізі 1, команда не потрапила до єврокубків.
Клуб також є 9-разовим чемпіоном Франції, 10-разовим володарем кубка країни та переможцем Ліги чемпіонів (1993 рік).
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