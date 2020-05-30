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    Скандал: долю матчу «Олександрія» - «Зоря» вирішив дивний пенальті на останній хвилині

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    Євген Арановський посприяв перемозі&nbsp;&laquo;Олександрії&raquo; - Скандал: долю матчу «Олександрія» - «Зоря» вирішив дивний пенальті на останній хвилині
    Євген Арановський посприяв перемозі «Олександрії»
    Фото - ФК «Олександрія»

    Ключовою особою зустрічі претендентів на медалі Прем’єр-ліги став арбітр Євген Арановський

    Скандалом завершився матч претендентів на нагороди українського чемпіонату з футболу між «Олександрією» та «Зорею» в рамках 24-го туру. Його долю вирішив дивний пенальті, призначений арбітром Євгеном Арановським у ворота гостей на заключній хвилині поєдинку.

    На той момент «Зоря» вже грала в меншості – за два попередження поле залишив Богдан Михайличенко. Тренер луганців Віктор Скрипник випустив оборонця Жоеля Абу Ганну, щоб у заключні хвилини підсилити оборонну ланку.

    Але вийшло, що саме німець взяв участь в епізоді, який вирішив долю гри. Почалося все зі штрафного, після розіграшу якого Євген Банада влучив ударом головою в стійку. Євген був першим на відскоці, але рухався від воріт, у напрямку бокового прапорця. Момент виглядав безперспективним, проте відчувши до своєї спини дотик ліктя Абу Ганни, Банада впав. А Арановський вказав на позначку.

    Більш ніж дивний пенальті реалізував Дмитро Гречишкін.

    «Олександрія» - «Зоря» (Луганськ) – 1:0

    Гол: 1:0 – Гречишкін (90+4, з пенальті)

    «Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Гречишкін – Валерій Лучкевич (Шастал, 79), Грицук (Банада, 56), Кирило Ковалець, Максим Третяков (Максим Задерака, 61) – Артем Сітало (Денис Безбородько, 79). Тренер – Володимир Шаран

    «Зоря»: Заурі Махарадзе – Богдан Михайличенко, Чеберко, Віталій Вернидуб (к), Цвек – Владлен Юрченко (Іванисеня, 89) – Кочергін, Леднєв (Абу Ганна, 89), Хомченовський – Владислав Кабаєв (Тимчик, 70), Перовіч (Артем Громов, 74). Тренер – Віктор Скрипник

    Судді: Євген Арановський – Сергій Приступа, Євген Петраков (усі – Київ)

    Попередження: Павло Пашаєв (45+3) – Леднєв (70), Луньов (77), Віталій Вернидуб (89)

    На 81-й хвилині попереджено, на 85-й хвилині вилучено (друге попередження) Богдана Михайличенка

    30 травня. Олександрія. Стадіон «Ніка». Без глядачів

    Після цієї перемоги «Олександрія» залишилася п’ятою, але приблизилася до команд, які посідають друге-четверте місця впритул. В олександрійців – 43 очки, а в «Зорі», київського «Динамо» та чернігівської «Десни», яка сьогодні перемогла «Колос» із Ковалівки – лише на три більше.

    Додамо, що ще в одному матчі суботи між командами другої шістки СК «Дніпро-1» та «Олімпіка» перемогли 3:1 господарі. Голи у них провели Сергій Булеца, Володимир Адамюк та Лукас Тейлор. М’яч престижу у донеччан забив Сергій Політило.

    Завтра, 31 травня, о 17:00 на київському НСК «Олімпійський» відбудеться Класичне дербі «Шахтар» - «Динамо».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Зоря» ФК Олександрія Володимир Шаран Валерій Лучкевич Віталій Вернидуб Богдан Михайличенко Артем Громов Олександр Тимчик Дмитро Хомченовський Сергій Політило Володимир Адамюк Заурі Махарадзе Владислав Кабаєв Юрій Паньків Павло Пашаєв Євген Банада Кирило Ковалець Максим Задерака Сергій Булеца Дмитро Гречишкін Євген Чеберко Максим Луньов Богдан Леднєв Віктор Скрипник Владлен Юрченко Владислав Кочергін Дмитро Іванисеня Жоель Абу Ганна Артем Сітало Денис Мірошниченко Максим Третяков Денис Безбородько Каспарс Дубра Дмитро Шастал Гліб Бухал Михайло Перовіч Ловре Цвек Василь Грицук Євген Арановський
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