Скандал: долю матчу «Олександрія» - «Зоря» вирішив дивний пенальті на останній хвилині

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Арановський посприяв перемозі «Олександрії» Фото - ФК «Олександрія»

Ключовою особою зустрічі претендентів на медалі Прем’єр-ліги став арбітр Євген Арановський

Скандалом завершився матч претендентів на нагороди українського чемпіонату з футболу між «Олександрією» та «Зорею» в рамках 24-го туру. Його долю вирішив дивний пенальті, призначений арбітром Євгеном Арановським у ворота гостей на заключній хвилині поєдинку.

На той момент «Зоря» вже грала в меншості – за два попередження поле залишив Богдан Михайличенко. Тренер луганців Віктор Скрипник випустив оборонця Жоеля Абу Ганну, щоб у заключні хвилини підсилити оборонну ланку.

Але вийшло, що саме німець взяв участь в епізоді, який вирішив долю гри. Почалося все зі штрафного, після розіграшу якого Євген Банада влучив ударом головою в стійку. Євген був першим на відскоці, але рухався від воріт, у напрямку бокового прапорця. Момент виглядав безперспективним, проте відчувши до своєї спини дотик ліктя Абу Ганни, Банада впав. А Арановський вказав на позначку.

Більш ніж дивний пенальті реалізував Дмитро Гречишкін.

«Олександрія» - «Зоря» (Луганськ) – 1:0

Гол: 1:0 – Гречишкін (90+4, з пенальті)

«Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Гречишкін – Валерій Лучкевич (Шастал, 79), Грицук (Банада, 56), Кирило Ковалець, Максим Третяков (Максим Задерака, 61) – Артем Сітало (Денис Безбородько, 79). Тренер – Володимир Шаран

«Зоря»: Заурі Махарадзе – Богдан Михайличенко, Чеберко, Віталій Вернидуб (к), Цвек – Владлен Юрченко (Іванисеня, 89) – Кочергін, Леднєв (Абу Ганна, 89), Хомченовський – Владислав Кабаєв (Тимчик, 70), Перовіч (Артем Громов, 74). Тренер – Віктор Скрипник

Судді: Євген Арановський – Сергій Приступа, Євген Петраков (усі – Київ)

Попередження: Павло Пашаєв (45+3) – Леднєв (70), Луньов (77), Віталій Вернидуб (89)

На 81-й хвилині попереджено, на 85-й хвилині вилучено (друге попередження) Богдана Михайличенка

30 травня. Олександрія. Стадіон «Ніка». Без глядачів

Після цієї перемоги «Олександрія» залишилася п’ятою, але приблизилася до команд, які посідають друге-четверте місця впритул. В олександрійців – 43 очки, а в «Зорі», київського «Динамо» та чернігівської «Десни», яка сьогодні перемогла «Колос» із Ковалівки – лише на три більше.

Додамо, що ще в одному матчі суботи між командами другої шістки СК «Дніпро-1» та «Олімпіка» перемогли 3:1 господарі. Голи у них провели Сергій Булеца, Володимир Адамюк та Лукас Тейлор. М’яч престижу у донеччан забив Сергій Політило.

Завтра, 31 травня, о 17:00 на київському НСК «Олімпійський» відбудеться Класичне дербі «Шахтар» - «Динамо».