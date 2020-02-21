«Олександрія» покарана баном за борг футболісту в $233 тисячі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Йосип Барішич - якір для «Олександрії»

Професійний футбол – дорога іграшка, нині про це знають і в «Олександрії». Позиція податкової наразі невідома

У ФІФА пояснили, за що покарали самобутній футбольний клуб «Олександрія» жорстким баном, який полягає у забороні трансферної діяльності.

Виявилось, що справа – в боргах.

Ще з 2014 року на клубі «висить» борг перед колишнім гравцем – хорватом Йосипом Барішичем.

Клуб заборгував гравцю 80 тися доларів зарплатні. За цей час набігли відсотки й разом ця сума склаає вже 223 тисячі доларів.

Клуб «Олександрія» заплатити ці гроші бажання не висловив – тож отримав бан, який діятиме до погашення заборгованості. “Олександрія” намагалася оскаржити дане рішення у зв'язку з тим, що борг утворив ПФК “Олександрія”, а нинішній ФК “Олександрія” є іншою юридичною особою. Але чиновників ФІФА ці махінації не обдурили. Тож клуб, який нині грає в Прем’єр-лізі, опинився у складній ситуації.

Ситуація, звісно, не така складна й безвихідна, як у Олександра Шовковського, але також неприємно.

Нагадаємо, «Олександрія» підписала Барішича в 2012 році. Даний футболіст відіграв за «Олександрію» п'ять матчів, забитими голами не вирізнявся. У тому ж році форвард перейшов до хорватського "Спліту", а потім знову до «Осієка», з якого і йшов в «Олександрію». Зараз нападник виступає за «Сталь» Мелець в першій лізі Польщі. У поточному сезоні зіграв 10 матчів без забитих голів.

У зв’язку з цим виникає питання до ціноутворення, а також – чи були сплачені з цих великих навіть за мірками райцентрів грошей податки у державний бюджет України.

Джерело: Sportarena.com