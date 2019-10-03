  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Олександрія» вперше не програла у груповому турнірі Ліги Європи (відео)

    • Розсилка
    Нічия - закономірний підсумок поєдинку&nbsp;&laquo;Олександрії&raquo; і&nbsp;&laquo;Ґенка&raquo;&nbsp; - «Олександрія» вперше не програла у груповому турнірі Ліги Європи (відео)
    Нічия - закономірний підсумок поєдинку «Олександрії» і «Ґенка» 
    UEFA.com

    Команда Володимира Шарана відігралася в матчу з бельгійським «Ґентом»

    Третя команда України «Олександрія» набрала перше в своїй історії очко в груповому турнірі Ліги Європи. Після стартової поразки від німецького «Вольфсбурґа» підопічні Володимира Шарана дали бій найукраїнськішій команді західної Європи. Олександрійці вибороли у Львові нічию завдяки голові нападника Артема Сітала.

    «Олександрія» (Україна) – «Ґент» (Бельгія) – 1:1

    Голи: 0:1 – Лоран Депуатр (6). 1:1 – Сітало (61)

    «Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Банада, Гречишкін – Кирило Ковалець (Олексій Довгий, 76) – Валерій Лучкевич (Денис Безбородько, 86), Сітало (Шастал, 80), Максим Третяков. Тренер – Володимир Шаран

    «Ґент»: Томас Камінскі – Міхаель Люстіґ, Пластун, Нґадо-Нґаджуї, Асаре – Кумс, Джонатан Давід, Овусу, Оджіджа-Офоє (к) – Лоран Депуатр (Квілітая, 85), Роман Яремчук (Юя Кубо, 89). Тренер – Єсс Торуп

    Судді: Маає – Єспер Даль, Скитте (всі – Данія)

    3 жовтня. Львів. «Арена Львів»

    «Олександрія» пропустила швидкий гол після того, як Павло Пашаєв дав без перешкод пробити з лінії карного майданчика в кут Лоранові Депуатру.

    Пропустивши, олександрійці грали трохи активніше і могли відігратися ще в першій половині, однак м’яч після удару головою у виконанні Євгена Банади Томас Камінскі перевів над поперечиною.

    Зрівняв рахунок у другому таймі Артем Сітало, який добив у сітку відбитий Камінскі м’яч після удару Кирила Ковальця.

    Інший матч групи І теж завершився 1:1. Французький «Сент-Етьєнн» розійшовся миром з німецьким «Вольфсбурґом». Команди обмінялися голами в дебюті: на 13-й хвилині відзначився гравець господарів Тімоті Колодзейчак, на 15-й – Вільям.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Олександрія Володимир Шаран Валерій Лучкевич Роман Яремчук Юрій Паньків Павло Пашаєв Євген Банада Кирило Ковалець Олексій Довгий ФК «Ґент» Єсс Торуп Дмитро Гречишкін Ігор Пластун Юя Кубо Артем Сітало Денис Мірошниченко Максим Третяков Денис Безбородько Лоран Депуатр Каспарс Дубра Дмитро Шастал Гліб Бухал Томас Камінскі Джонатан Давід Еліша Овусу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ