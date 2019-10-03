«Олександрія» вперше не програла у груповому турнірі Ліги Європи (відео)



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Нічия - закономірний підсумок поєдинку «Олександрії» і «Ґенка» UEFA.com

Команда Володимира Шарана відігралася в матчу з бельгійським «Ґентом»

Третя команда України «Олександрія» набрала перше в своїй історії очко в груповому турнірі Ліги Європи. Після стартової поразки від німецького «Вольфсбурґа» підопічні Володимира Шарана дали бій найукраїнськішій команді західної Європи. Олександрійці вибороли у Львові нічию завдяки голові нападника Артема Сітала.

«Олександрія» (Україна) – «Ґент» (Бельгія) – 1:1

Голи: 0:1 – Лоран Депуатр (6). 1:1 – Сітало (61)

«Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Банада, Гречишкін – Кирило Ковалець (Олексій Довгий, 76) – Валерій Лучкевич (Денис Безбородько, 86), Сітало (Шастал, 80), Максим Третяков. Тренер – Володимир Шаран

«Ґент»: Томас Камінскі – Міхаель Люстіґ, Пластун, Нґадо-Нґаджуї, Асаре – Кумс, Джонатан Давід, Овусу, Оджіджа-Офоє (к) – Лоран Депуатр (Квілітая, 85), Роман Яремчук (Юя Кубо, 89). Тренер – Єсс Торуп

Судді: Маає – Єспер Даль, Скитте (всі – Данія)

3 жовтня. Львів. «Арена Львів»

«Олександрія» пропустила швидкий гол після того, як Павло Пашаєв дав без перешкод пробити з лінії карного майданчика в кут Лоранові Депуатру.

Пропустивши, олександрійці грали трохи активніше і могли відігратися ще в першій половині, однак м’яч після удару головою у виконанні Євгена Банади Томас Камінскі перевів над поперечиною.

Зрівняв рахунок у другому таймі Артем Сітало, який добив у сітку відбитий Камінскі м’яч після удару Кирила Ковальця.

Інший матч групи І теж завершився 1:1. Французький «Сент-Етьєнн» розійшовся миром з німецьким «Вольфсбурґом». Команди обмінялися голами в дебюті: на 13-й хвилині відзначився гравець господарів Тімоті Колодзейчак, на 15-й – Вільям.