Окупанти в Донецьку русифікують емблему «Шахтаря» на «Донбас Арені»
Окупанти демонтували літеру «А» з емблеми «Шахтаря»
У тимчасово окупованому Донецьку російські загарбники на стадіоні «Донбас-Арена» почали змінювати літеру в назві футбольного клубу «Шахтар». Про це повідомляє місцевий проросійський канал «ДАН».
Окупанти демонтували літеру «А» з емблеми «Шахтаря», яку встановлено на центральному вході «Донбас Арени», вирішивши русифікувати емблему донецького клубу.
«Жодного більше «Шахтаря», – так пропагандисти прокоментували демонтаж літери, проте не уточнили, що після окупації стадіон не приймав жодних великих змагань, як це було до 2014 року.
Щоправда, 24 травня ватажок «ДНР» Денис Пушилін заявив, що окупанти зайнялися «відродженням великого футболу» у захопленому Донецьку та створенням фейкового футбольного клубу «Шахтар», який готовий профінансувати якийсь «бізнес».
Нагадаємо, що «Донбас Арена» була побудована в 2009 році. Вартість будівництва склала 400 мільйонів доларів. На стадіоні проводив домашні матчі «Шахтар». У 2012 році «Донбас Арена» прийняла п'ять матчів чемпіонату Європи з футболу. Після окупації Донецька покинута територія «Донбас Арени» заростає бур'янами і занепадає з 2014 року.
Також у соціальних мережах показали, який зараз стан стадіону «Шахтар» у Донецьку. Саме тут однойменний футбольний клуб дебютував у Лізі чемпіонів. Проте після окупаційних дій Росії у 2014 році стадіон пустує та занепадає. Журналіст Олег Барков на своїй сторінці у мережі X (Twitter) опублікував відео стадіону та поділився думками.
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