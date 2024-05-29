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Окупанти в Донецьку русифікують емблему «Шахтаря» на «Донбас Арені»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Окупанти в Донецьку русифікують емблему «Шахтаря» на «Донбас Арені»
Після окупації Донецька в 2014 році покинута територія «Донбас Арени» заростає бур'янами і занепадає
фото: окупаційні пропагандистські ЗМІ

Окупанти демонтували літеру «А» з емблеми «Шахтаря»

У тимчасово окупованому Донецьку російські загарбники на стадіоні «Донбас-Арена» почали змінювати літеру в назві футбольного клубу «Шахтар». Про це повідомляє місцевий проросійський канал «ДАН».

Окупанти демонтували літеру «А» з емблеми «Шахтаря», яку встановлено на центральному вході «Донбас Арени», вирішивши русифікувати емблему донецького клубу.

«Жодного більше «Шахтаря», – так пропагандисти прокоментували демонтаж літери, проте не уточнили, що після окупації стадіон не приймав жодних великих змагань, як це було до 2014 року.

Окупанти в Донецьку русифікують емблему «Шахтаря» на «Донбас Арені» фото 1
фото: окупаційні пропагандистські ЗМІ

Щоправда, 24 травня ватажок «ДНР» Денис Пушилін заявив, що окупанти зайнялися «відродженням великого футболу» у захопленому Донецьку та створенням фейкового футбольного клубу «Шахтар», який готовий профінансувати якийсь «бізнес».

Нагадаємо, що «Донбас Арена» була побудована в 2009 році. Вартість будівництва склала 400 мільйонів доларів. На стадіоні проводив домашні матчі «Шахтар». У 2012 році «Донбас Арена» прийняла п'ять матчів чемпіонату Європи з футболу. Після окупації Донецька покинута територія «Донбас Арени» заростає бур'янами і занепадає з 2014 року.

Також у соціальних мережах показали, який зараз стан стадіону «Шахтар» у Донецьку. Саме тут однойменний футбольний клуб дебютував у Лізі чемпіонів. Проте після окупаційних дій Росії у 2014 році стадіон пустує та занепадає. Журналіст Олег Барков на своїй сторінці у мережі X (Twitter) опублікував відео стадіону та поділився думками.

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Теги: окупанти Донбас стадіон Денис Пушилін відео демонтували

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