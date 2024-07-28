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Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом
фото: Яна Суркіс/Instagram

Яна Суркіс і Крістіан Біловар повінчалися рівно рік тому

Донька президента ФК «Динамо» Ігоря Суркіса Яна вже як рік одружена з захисником київського клубу, 23-річним Крістіаном Біловаром. Про це подружжя розповіло в інстаграмі.

Сьогодні пара опублікувала на своїх сторінках фото з їхнього вінчання, датоване 28 липня минулого року. Світлина зроблена в Києво-Печерській лаврі.

«Рік як сім’я сьогодні», – йдеться в підписі до фото

Раніше пара не повідомляла, що офіційно уклала шлюб.

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Допис, поширений Yana Surkis (@y.surkis777)

До слова, збірна України з футболу вчора зіграла другий матч на Олімпійських іграх. У поєдинку проти Марокко українці вирвали перемогу з рахунком 2:1.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Яна Суркіс Ігор Суркіс Крістіан Біловар

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