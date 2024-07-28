Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом

Яна Суркіс і Крістіан Біловар повінчалися рівно рік тому

Донька президента ФК «Динамо» Ігоря Суркіса Яна вже як рік одружена з захисником київського клубу, 23-річним Крістіаном Біловаром. Про це подружжя розповіло в інстаграмі.

Сьогодні пара опублікувала на своїх сторінках фото з їхнього вінчання, датоване 28 липня минулого року. Світлина зроблена в Києво-Печерській лаврі.

«Рік як сім’я сьогодні», – йдеться в підписі до фото

Раніше пара не повідомляла, що офіційно уклала шлюб.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yana Surkis (@y.surkis777)

До слова, збірна України з футболу вчора зіграла другий матч на Олімпійських іграх. У поєдинку проти Марокко українці вирвали перемогу з рахунком 2:1.