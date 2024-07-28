Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом
Яна Суркіс і Крістіан Біловар повінчалися рівно рік тому
Донька президента ФК «Динамо» Ігоря Суркіса Яна вже як рік одружена з захисником київського клубу, 23-річним Крістіаном Біловаром. Про це подружжя розповіло в інстаграмі.
Сьогодні пара опублікувала на своїх сторінках фото з їхнього вінчання, датоване 28 липня минулого року. Світлина зроблена в Києво-Печерській лаврі.
«Рік як сім’я сьогодні», – йдеться в підписі до фото
Раніше пара не повідомляла, що офіційно уклала шлюб.
До слова, збірна України з футболу вчора зіграла другий матч на Олімпійських іграх. У поєдинку проти Марокко українці вирвали перемогу з рахунком 2:1.
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