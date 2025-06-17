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Єврокомісія повідомила, коли припинить імпорт газу та нафти з РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Єврокомісія повідомила, коли припинить імпорт газу та нафти з РФ
Єврокомісія представила план повної зупинки імпорту газу та нафти з РФ
фото з відкритих джерел

Пропозиція передбачає поступову відмову від трубопровідного газу та зрідженого природного газу, що походить з Росії або експортується прямо чи опосередковано з території РФ

ЄС поступово та ефективно припинить імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року, відповідно до законодавчої пропозиції, висунутої сьогодні Європейською Комісією. Це покладе край ризикам для ринку і економічної безпеки ЄС через залежність від російських викопних видів палива і підвищить енергетичну незалежність і конкурентоспроможність Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

«Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи свої енергетичні ресурси як зброю. Ми зробили чіткі кроки, щоб перекрити кран і назавжди покласти край ері російського викопного палива в Європі», – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Пропозиція передбачає поступову відмову від трубопровідного газу та зрідженого природного газу, що походить з Росії або експортується прямо чи опосередковано з російської території. У ньому також представлені заходи, що сприятимуть повному припиненню імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

Зазначається, що держави-члени повинні будуть представити плани диверсифікації з чіткими заходами та етапами для поступової відмови від імпорту російського газу та нафти.

Відповідно до передбаченої поступової заборони, імпорт російського газу за новими контрактами буде заборонено з 1 січня 2026 року. Імпорт за існуючими короткостроковими контрактами буде припинено до 17 червня 2026 року, за винятком трубопровідного газу, що постачається до країн, які не мають виходу до моря, і пов'язаний з довгостроковими контрактами, які будуть дозволені до кінця 2027 року. Імпорт за довгостроковими контрактами буде припинено до кінця 2027 року.

Також буде заборонено укладати довгострокові контракти на обслуговування LNG-терміналів для клієнтів з Росії або підприємств, що контролюються російськими компаніями. Це забезпечить можливість перенаправлення потужностей терміналів до альтернативних постачальників, що в кінцевому підсумку підвищить стійкість енергетичних ринків.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз вирішив відкласти ідею введення санкцій проти імпорту російського скрапленого природного газу через опір деяких держав-членів та невизначеність щодо альтернативних джерел енергії. Натомість Європейська комісія планує представити нову стратегію, спрямовану на припинення залежності від російської енергії до 2027 року.

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Теги: імпорт Єврокомісія газ нафта росія

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