Німецький генерал назвав непрямі наслідки операції «Павутина»

Згідно з оцінкою Німеччини, під час спецоперації «Павутина» було пошкоджено більше десятка літаків

Попри втрати, Фройдінг не очікує негайного зниження кількості російських ударів по Україні

Високопоставлений німецький військовий чиновник заявив, що атака українських безпілотників 1 червня пошкодила близько 10% російського парку стратегічних бомбардувальників і вразила деякі літаки, які готувалися до ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Згідно з нашою оцінкою, було пошкоджено більше десятка літаків – стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, а також літаки-розвідники А-50», – заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг.

За словами генерала, який координує військову допомогу Берліна Києву і тісно співпрацює з українським міністерством оборони, пошкоджені літаки А-50, які функціонують подібно до літаків НАТО AWACS, забезпечуючи повітряну розвідку, швидше за все, не були у робочому стані, коли їх уразили.

«Ми вважаємо, що вони більше не можуть бути використані на запчастини. Це втрата, адже таких літаків залишилося лише кілька одиниць», – сказав він.

Попри втрати, Фройдінг не очікує негайного зниження кількості російських ударів по Україні, наголосивши, що у Москви залишається 90% стратегічних бомбардувальників, здатних запускати як балістичні, так і крилаті ракети, а також скидати бомби.

«Але, звісно, є непрямий наслідок: літакам, що залишилися, доведеться виконувати більше вильотів, а отже, вони будуть швидше зношуватися. І найважливіше – це потужний психологічний вплив», – додав військовий.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, на відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла. «Главком» зібрав пояснення експертів, щоб зрозуміти для чого це окупантам.