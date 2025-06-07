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Німецький генерал назвав непрямі наслідки операції «Павутина»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Німецький генерал назвав непрямі наслідки операції «Павутина»
Згідно з оцінкою Німеччини, під час спецоперації «Павутина» було пошкоджено більше десятка літаків
фото з відкритих джерел

Попри втрати, Фройдінг не очікує негайного зниження кількості російських ударів по Україні

Високопоставлений німецький військовий чиновник заявив, що атака українських безпілотників 1 червня пошкодила близько 10% російського парку стратегічних бомбардувальників і вразила деякі літаки, які готувалися до ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Згідно з нашою оцінкою, було пошкоджено більше десятка літаків – стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, а також літаки-розвідники А-50», – заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг.

За словами генерала, який координує військову допомогу Берліна Києву і тісно співпрацює з українським міністерством оборони, пошкоджені літаки А-50, які функціонують подібно до літаків НАТО AWACS, забезпечуючи повітряну розвідку, швидше за все, не були у робочому стані, коли їх уразили.

«Ми вважаємо, що вони більше не можуть бути використані на запчастини. Це втрата, адже таких літаків залишилося лише кілька одиниць», – сказав він.

Попри втрати, Фройдінг не очікує негайного зниження кількості російських ударів по Україні, наголосивши, що у Москви залишається 90% стратегічних бомбардувальників, здатних запускати як балістичні, так і крилаті ракети, а також скидати бомби.

«Але, звісно, є непрямий наслідок: літакам, що залишилися, доведеться виконувати більше вильотів, а отже, вони будуть швидше зношуватися. І найважливіше – це потужний психологічний вплив», – додав військовий.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, на відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла. «Главком» зібрав пояснення експертів, щоб зрозуміти для чого це окупантам.

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Теги: Німеччина літак росія втрати

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