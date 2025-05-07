Колапс у російських аеропортах: пасажири сплять на підлозі й ставлять намети

Найбільших проблем зазнали московські аеропорти

Російські авіакомпанії через атаки безпілотників масово скасовують і затримують рейси. Обмеження в аеропортах торкнулися понад 60 тис. пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Найбільших проблем зазнали московські аеропорти. Люди стоять у величезних чергах перед стійками інформації в спробах дізнатися актуальні дані або здати квиток, багато хто спить на підлозі терміналів, хтось навіть ставить намети.

В аеропорту «Домодєдово» разом з іншими пасажирами застрягли музиканти державного кремлівського духового оркестру. На злітних смугах тим часом виникли затори з літаків, яким не дозволяють виліт через закриття повітряного простору. Один із пасажирів рейсу Сочі-Москва розповів, що перебуває в салоні літака вже 10 годин.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що дрони досі збивають: «Силами ППО Міноборони відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб».

Нагадаємо, що російські авіакомпанії почали масово скасовують або коригують рейси на тлі збоїв в роботі аеропортів після атак безпілотників. Так, пресслужба «Аерофлоту» повідомила про вимушені скасування та об'єднання рейсів, обіцяючи пасажирам перебронювання або ж повернення вартості квитків.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ.

Під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.

Раніше окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. У різних районах півострова було чутно вибухи. У зв’язку з загрозою окупаційна влада призупинила рух морського транспорту, а також перекрила Кримський міст. Російська сторона стверджує, що по Криму було завдано ударів ракетами типу «Нептун», які начебто були успішно перехоплені.