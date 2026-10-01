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Міністр спорту Дегтярьов заявив, що росіян допустять до Європейських ігор 2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Міністр спорту Дегтярьов заявив, що росіян допустять до Європейських ігор 2027
Російські спортсмени пропустили попередні Європейські ігри через війну в Україні
фото: відкриті джерела

За словами Дегтярьова, РФ уже отримала дозвіл виступити на змаганнях від ЄОК

Міністр спорту Росії та президент Російського олімпійського комітету Михайло Дегтярьов заявив, що російська збірна виступить на Європейських іграх 2027 року в Стамбулі. Про це інформує «Главком»

Четверті в історії Європейські ігри мають відбутися у Стамбулі з 16 до 27 червня 2027 року. У програмі змагань заявлено 26 видів спорту, 22 з яких входять до олімпійської програми Ігор у Лос-Анджелесі 2028 року. Під час пленарної сесії форуму «Азартні ігри: внесок у спорт» Дегтярьов заявив: «Наступного року ми візьмемо участь у Європейських іграх у Стамбулі. Наша збірна отримала дозвіл на старт і вже веде підготовку».

Попередні Європейські ігри відбулися у 2023 році в Польщі – змагання приймали Краків та інші міста Малопольського воєводства. Тоді російські та білоруські спортсмени не були допущені до турніру. Рішення про їхнє відсторонення наприкінці 2022 року ухвалили Асоціація європейських олімпійських комітетів та Польський олімпійський комітет. Причиною стала повномасштабна війна Росії проти України. Таким чином, представники Росії та Білорусі пропустили вже третю в історії Європейських ігор.

Якщо заява Дегтярьова буде підтверджена організаторами, Європейські ігри 2027 року стануть першим великим форумом цього формату, де російські спортсмени зможуть виступити після пропуску змагань у Польщі. Водночас інформація про допуск наразі надходила лише від російської сторони. Тому остаточні умови участі російських спортсменів, їхній можливий статус, а також формат допуску мають визначити організатори турніру та відповідні європейські спортивні структури.

Нагадаємо, що стала відома програма Європейських ігор 2027

Теги: спорт російські спортсмени Європейські ігри

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