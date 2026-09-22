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Росія виступить без прапора і гімну на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Росія виступить без прапора і гімну на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
Олімпійські чемпіонки Мельникова та Лістунова потрапили до заявки збірної Росії на Чемпіонат світу

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде у Роттердамі з 17 по 25 жовтня

Російська тренера Валентина Родіоненко повідомила пропагандистам, що російські гімнасти на Чемпіонаті світу в Нідерландах виступатимуть у нейтральному статусі без прапора і гімну. Про це інформує «Главком».

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде у Роттердамі з 17 по 25 жовтня.

«На чемпіонаті світу в Нідерландах виступатимемо без прапора та гімну. Нідерланди надіслали до World Gymnastics заяву про те, що, незважаючи на вказівки World Gymnastics, уряд і організація, які проводять змагання, вирішили, що спортсмени з Росії виступатимуть у нейтральному статусі. Жодних прапорів, гімнів та розпізнавальних знаків не буде.

Це рішення вже не оскаржити. Буде нейтральний статус», – сказала Родіоненко.

Варто зазначити, що олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова потрапили до заявки збірної Росії на Чемпіонат світу.

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України.

Підтримка війни Лістуновою

У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни.

Лістунова та Мельникова також в Instagram поширювали пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України.

Підтримка війни Мельниковою

Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України. Вона брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

Як повідомлялося, у лютому цього року Україна запровадила санкції проти Мельникової.

Теги: спортивна гімнастика спорт

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