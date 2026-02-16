Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну: що про них відомо

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну: що про них відомо
Дзюдоїстка Мадіна Таймазова потрапила під українські санкції

Під санкції потрапили дев'ять російських спортсменів та президент Міжнародної федерації шахів Аркадій Дворкович

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти російських спортсменів, які підтримують війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Під санкції потрапили дев'ять російських спортсменів та президент Міжнародної федерації шахів Аркадій Дворкович. Варто зазначити, що всі вони неодноразово ставали антигероями матеріалів «Главкома».

Ангеліна Мельникова

У квітні 2025 року перемогла на праймеріз від путінської підсанкційної партії «Єдина Росія» для участі у виборах до Воронезької міської думи. Підтримувала війну проти України у соцмережах.

Світлана Гомбоєва

Російська лучниця, яка неодноразово з порушенням законодавства України відвідувала анексований Росією Крим.

Яна Єгорян

Російська фехтувальниця, яка є амбасадаркою підсанкційної організації «Здоровое отєчество», яка причетна до викрадення українських дітей.

Євген Байдусов

Борець греко-римського стилю з порушенням законодавства України відвідував анексований Росією Крим.

Імам Ганішов

У 2023 році відвідував тимчасово окуповану Запорізьку область з особистим візитом до представників російських військових формувань, а також відвідав тимчасово окупований Севастополь. Під час своїх візитів на ТОТ України борець Ганішов створював фото- та відеоматеріали на підтримку агресивної війни та виправдання окупації росією українських територій, які поширював у мережі.

Мадіна Таймазова

Брала участь у пропагандистському заходу під назвою «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу», який відбувся у квітні 2022 року. Своєю участю у цьому заході Таймазова сприяла створенню пропагандистської піар-акції, яка мала на меті легітимізацію депортації українських дітей з ТОТ України.

Владислав Ларін

У листопаді 2022 року у своєму відеозверненні в мережі, Ларін закликав громадян Росії до підтримки та фінансування російських військових, які беруть участь у збройній агресії проти України.

Максим Храмцов 

У квітні 2025 року взяв участь у пропагандистському заході – федеральному марафоні «Знання.Перші» та провів спортивний майстер-клас для дітей в тимчасово окупованому Донецьку.

Федір Чудінов

У жовтні 2024 року відвідав кілька міст тимчасово окупованої Луганської області, де за підтримки руху «Здорова вітчизна» та представництва Загальноросійського громадсько-політичного руху «Народний Фронт За росію» (під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України) в так званій «ЛНР», провів пропагандистські спортивні заходи з українськими дітьми.

Варто зазначити, що всі зазначені вище росіяни фігурували у петиції українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Читайте також:

Теги: санкції Володимир Зеленський спорт війна пропаганда Ангеліна Мельникова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генсек НАТО розкрив втрати російської армії у грудні 2025
Генсек НАТО розкрив втрати російської армії у грудні 2025
22 сiчня, 05:38
ЄС має намір заборонити всі криптовалютні платформи в Росії
ЄС планує заборонити всі криптовалютні транзакції з Росією – FT
10 лютого, 22:21
Олексій Кулеба наголосив, що логістика в умовах війни є критично важливою складовою національної безпеки
Мінрозвитку оцінило наслідки ворожих ударів по портах та залізниці України
12 лютого, 15:12
Нині триває 1452-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року
14 лютого, 08:24
Зеленський обговорив із Прем’єром Північної Македонії нові пакети допомоги
Зеленський обговорив із Прем’єром Північної Македонії нові пакети допомоги
Вчора, 11:44
Американець був знайдений у власному будинку без ознак життя
Стала відома причина смерті американського шахіста Народицького
21 сiчня, 11:29
Низка сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується
«Укрзалізниця» вводить обмеження через обстріли
28 сiчня, 17:09
Нині триває 1446-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року
8 лютого, 08:15
На Херсонщині окупанти долучили школярів до написання листів військовослужбовцям РФ
На окупованій Херсонщині школярі змушені писати листівки для військових РФ
9 лютого, 14:04

Новини

Ліга чемпіонів 17 лютого 2026: прогнози і анонси матчів 1/16 фіналу
Ліга чемпіонів 17 лютого 2026: прогнози і анонси матчів 1/16 фіналу
Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну: що про них відомо
Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну: що про них відомо
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на естафету Олімпіади-2026
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на естафету Олімпіади-2026
Зінченко достроково завершив сезон
Зінченко достроково завершив сезон
Трубін заявив, що досі не оговтався від переможного гола «Реалу» в Лізі чемпіонів
Трубін заявив, що досі не оговтався від переможного гола «Реалу» в Лізі чемпіонів
Гірськолижник Шеп'юк завершив змагання в слаломі Олімпіади-2026 з рекордом України
Гірськолижник Шеп'юк завершив змагання в слаломі Олімпіади-2026 з рекордом України

Новини

Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Сьогодні, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Сьогодні, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02
Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві
Сьогодні, 17:46
Нафтовий бум: експорт із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму
Сьогодні, 16:54
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua