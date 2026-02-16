Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну: що про них відомо

Під санкції потрапили дев'ять російських спортсменів та президент Міжнародної федерації шахів Аркадій Дворкович

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти російських спортсменів, які підтримують війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Під санкції потрапили дев'ять російських спортсменів та президент Міжнародної федерації шахів Аркадій Дворкович. Варто зазначити, що всі вони неодноразово ставали антигероями матеріалів «Главкома».

Ангеліна Мельникова

У квітні 2025 року перемогла на праймеріз від путінської підсанкційної партії «Єдина Росія» для участі у виборах до Воронезької міської думи. Підтримувала війну проти України у соцмережах.

Світлана Гомбоєва

Російська лучниця, яка неодноразово з порушенням законодавства України відвідувала анексований Росією Крим.

Яна Єгорян

Російська фехтувальниця, яка є амбасадаркою підсанкційної організації «Здоровое отєчество», яка причетна до викрадення українських дітей.

Євген Байдусов

Борець греко-римського стилю з порушенням законодавства України відвідував анексований Росією Крим.

Імам Ганішов

У 2023 році відвідував тимчасово окуповану Запорізьку область з особистим візитом до представників російських військових формувань, а також відвідав тимчасово окупований Севастополь. Під час своїх візитів на ТОТ України борець Ганішов створював фото- та відеоматеріали на підтримку агресивної війни та виправдання окупації росією українських територій, які поширював у мережі.

Мадіна Таймазова

Брала участь у пропагандистському заходу під назвою «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу», який відбувся у квітні 2022 року. Своєю участю у цьому заході Таймазова сприяла створенню пропагандистської піар-акції, яка мала на меті легітимізацію депортації українських дітей з ТОТ України.

Владислав Ларін

У листопаді 2022 року у своєму відеозверненні в мережі, Ларін закликав громадян Росії до підтримки та фінансування російських військових, які беруть участь у збройній агресії проти України.

Максим Храмцов

У квітні 2025 року взяв участь у пропагандистському заході – федеральному марафоні «Знання.Перші» та провів спортивний майстер-клас для дітей в тимчасово окупованому Донецьку.

Федір Чудінов

У жовтні 2024 року відвідав кілька міст тимчасово окупованої Луганської області, де за підтримки руху «Здорова вітчизна» та представництва Загальноросійського громадсько-політичного руху «Народний Фронт За росію» (під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України) в так званій «ЛНР», провів пропагандистські спортивні заходи з українськими дітьми.

Варто зазначити, що всі зазначені вище росіяни фігурували у петиції українського скелетоніста Владислава Гераскевича.