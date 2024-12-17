У Києві тривога через загрозу «Шахедів» тривала менше 20 хвилин

Громадянам можна виходити з укриттів

Сьогодні о 09:47 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про можливу атаку «Шахедів». О 10:03 У Києві оголосили про відбій повітряної тривоги. Таким чином загроза тривала 16 хвилин.

«Київ – у північній частині міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Також Київська обласна військова адміністрація наголошує, що в регіоні працюють сили ППО: «Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги».

Нагадаємо, що впродовж 2024 року Росія здійснила 12 масштабних ударів безпосередньо по енергетичній інфраструктурі України, випустивши при цьому близько 1100 крилатих і балістичних ракет по її об’єктах. На це звернув увагу членів Ради Безпеки ООН на засіданні в понеділок постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.