Блінкен розповів, що Москва обіцяла КНДР в обмін на зброю

Москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними і супутниковими технологіями

Росія готова надати Північній Кореї свої передові космічні та супутникові технології. В обмін на це Москва хоче отримати зброю та інше обладнання, яке допоможе їй на війні проти України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів із міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом у Сеулі, передає Yonhap.

Крім того, Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін розглядає можливість змінити давню політику, прийнявши ядерну програму Північної Кореї.

«Це занепокоєння перебуває в центрі уваги не тільки США, а й Південної Кореї, а також Японії», – зазначив він.

На думку держсекретаря США, на тлі розвитку союзу між РФ і КНДР варто зміцнити співробітництво у сфері безпеки між США, Південною Кореєю і Японією, а також з НАТО.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за увесь час операції Сил оборони України на території Курської області Росії окупаційна армія втратила понад 38 тисяч військових, з них близько 15 тисяч – убитими.

Генштаб зазначає, що операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року та стала черговим етапом протистояння російській агресії. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію країни-агресора.

Північна Корея ж відправляє своїх солдатів на допомогу Росії аби ті набралися бойового досвіду та були у боєготовності до потенційної війни.