Скількох українських військовополонених стратили росіяни? Дані омбудсмена

скриншот одного з відео, де окупанти страчують наших полонених захисників

Офіс Лубінця дізнається про більшість випадків страт саме і відео від українських спецслужб

У 2024 році кількість розстрілів українських військовополонених майже вдвічі перевищує показник за два попередні роки повномасштабного вторгнення

Україна знає про щонайменше 177 випадків страт українських військовополонених за майже три роки повномасштабної війни. Причому більшість цих воєнних злочинів росіяни скоїли саме у 2024-му. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю «Українській правді».

За даними омбудсмена, у 2024 році кількість розстрілів українських військовополонених майже вдвічі перевищує показник за два попередні роки повномасштабного вторгнення. Зі 177 підтверджених випадків 109 сталися саме у 2024-му.

Офіс Лубінця дізнається про більшість випадків із відео від українських спецслужб. Однак є і випадки, коли інформація надходить безпосередньо від українських військових підрозділів. Ба більше, росіяни іноді самостійно викладають відповідні відео в соціальних мережах.

Про випадки страт наших військовополонених українська сторона інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН. Однак Лубінець підкреслив, що МКЧХ ні разу публічно або непублічно не звинуватив росіян у вбивстві або тортурах українських військовополонених.

Водночас посадовець звернув увагу, що в офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше зʼявилися дані, що росіяни страчують українських захисників.

Нагадаємо, на те, що останнім часом стало більше випадків страти українських військовополонених, звернули увагу й аналітики Інституту вивчення війни (ISW). На їхню думку, така тенденція може бути пов'язана з тим, що командири російських військ або заохочують, або безпосередньо наказують такі дії.

До прикладу, окупанти стратили за наказом свого командування на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ чотирьох українських військових. Злочин трапився улітку 2024 року.