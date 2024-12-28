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Bloomberg назвав цілі, по яких битимуть окупанти, якщо Україна відмовиться від транзиту російського газу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Bloomberg назвав цілі, по яких битимуть окупанти, якщо Україна відмовиться від транзиту російського газу
Із 1 січня 2025 року Україна може припинити транзит російського газу
фото з відкритих джерел

Українці взимку можуть залишитись без опалення

Ухвалюючи рішення про припинення транзиту російського газу президент України Володимир Зеленський має враховувати необхідність захисту 38 600 км газопровідної системи країни. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що цю, одну з найбільших у світі мереж, не атакували окупанти, оскільки через неї проходив російський газ.

«Якщо це припиниться, система може стати мішенню, як це сталося зі сховищами газу та джерелами живлення», – пише видання.

Очікується, що це створить технічні проблеми, які ускладнять опалення будинків по всій Україні взимку.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.

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Теги: газ росія окупанти опалення транзит Володимир Зеленський Україна президент війна

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