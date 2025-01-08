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Зарізали під час застілля. У Красноярську був жорстоко вбитий чемпіон Росії з боротьби

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Зарізали під час застілля. У Красноярську був жорстоко вбитий чемпіон Росії з боротьби
Антон Якименко (ліворуч) був багаторазовим переможцем всеросійських змагань

Конфлікт міг спалахнути на тлі взаємних образ

У Красноярську (РФ) під час застілля був вбитий 26-річний чемпіон Росії з вільної боротьби Антон Якименко. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Інцидент стався в ніч на 2 січня. Зазначається, що між Якименком та його 25-річним другом виник конфлікт.

Суперечка переросла у бійку, в ході якої підозрюваний схопив ніж і завдав кілька ударів спортсмену. Від поранення Якименко помер на місці.

Слідчий комітет Красноярського краю підтвердив факт убивства, проте особу загиблого офіційно не названо. Затриманий чоловік поки що відмовляється давати свідчення.

Антон Якименко був багаторазовим переможцем всеросійських змагань, проте він вже завершив спортивну кар'єру. За словами його близьких, конфлікт міг спалахнути на тлі взаємних образ.

Нагадаємо, захисники України ліквідували 22-річного російського боксера Владислава Юркевича. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

Окупант з 12 років займався боксом у клубі «Боєць». Російські ЗМІ повідомляють, що він входив до топ-8 найсильніших боксерів Сибіру.

Юркевич був переможцем першості Іркутської області серед юнаків, регіональної першості Російського студентського спортивного союзу (РССС), завоював срібні медалі першості Росії РСРС та першості Іркутської області серед юніорів.

Також ліквідований окупант був кандидатом у майстри спорту.

Російські ЗМІ повідомляють, що прощання з Юркевичем відбудеться 7 січня 2025 року.

Нагадаємо, українські захисники ліквідували мешканця Ленінградської області РФ та тренера футбольного клубу «Факел» Володимира Федорова. Про це інформують російські пропагандистські ресурси.

Федоров працював у ФК «Факел» з 2016 року.

Федерація футболу Кіриського району у своєму зверненні також зазначила, що ліквідований окупант «був хорошим тренером та професіоналом, який виховав багато футболістів».

Користувачі соцмереж зазначають, що в знищеного загарбника залишилася дружина та діти.

Поховали Федорова у місті Котове Волгоградської області.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні цього року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.

Теги: росія вбивство вільна боротьба

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