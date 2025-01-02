Закликала росіян жити без воєн: у мережі з'явилося пророче відео Пугачової 30-річної давності

«Важко зізнатися, але в більшості випадків ми безграмотні як політично, так і економічно», – Пугачова зверталася до росіян у 1995 році.

У мережі з'явилося пророче послання російської співачки Алли Пугачової, яка після початку повномасштабного вторгнення покинула РФ і засудила агресивну політику Кремля. У своєму новорічному зверненні до росіян 1995 року вона закликала будувати життя без постійних воєн.

«Дорогі друзі, до Нового року залишилися лічені хвилини. Проведімо старий рік, попрощаємося з його помилками, з його проблемами. Не відомо, які проблеми принесе нам Новий рік. Важко зізнатися, але в більшості випадків ми безграмотні як політично, так і економічно. Погано уявляємо ситуацію, яка склалася на сьогодні. На жаль, багатьом це грає не руку. Багато хто цим користується. А хотілось би, ну якщо не в Новому році, то в майбутньому, аби ми стали володарями свого життя. Життя, що засноване не на агресії, не на війнах, не на бідності чи аморальності. А життя, що побудоване на затишку, комфорті, добробуті в кожній сім'ї. Цього дуже хочеться побажати», – зверталася до росіян артистка.

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Хоча з моменту запису відео пройшло 30 років, її слова залишаються актуальними й до сьогодні. Користувачі мережі помітили це, та активно коментують його.

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Раніше співачка Алла Пугачова відреагувала на неправдиві повідомлення пропагандистських ЗМІ про її нібито повернення до Росії та запланований концерт. У своєму Instagram вона опублікувала іронічне відео, в якому використала абсурдні заяви блогера про її сім'ю та бажання повернутися на батьківщину.

Також російська співачка Алла Пугачова висловила своє обурення ракетним ударом по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. У своєму Instagram вона опублікувала фото постраждалих дітей з підписом «Бог терпів, та всьому є межа».