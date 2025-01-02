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Бойовий дух солдатів КНДР, які воюють на Курщині, впав: деталі від розвідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Бойовий дух солдатів КНДР, які воюють на Курщині, впав: деталі від розвідки
Командири нижчої ланки брешуть в донесеннях вищому командуванню про реальний рівень втрат серед військових КНДР
фото з відкритих джерел

Солдатів КНДР, які воюють проти ЗСУ, постійно «обробляють» російською пропагандою

31 грудня 2024 та 1 січня 2025 року росіяни продовжили залучати підрозділи армії КНДР до ведення бойових дій у Курській області. Однак, бойовий дух північнокорейських солдатів впав. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Командири нижчої ланки (відділення/взвод/рота) брешуть в донесеннях вищому командуванню про реальний рівень втрат серед військовослужбовців армії КНДР. Бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав. Їх постійно «обробляють» російсько-армійською пропагандою про «велике значення» участі армії КНДР у війні проти України», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зауважує, що північнокорейські підрозділи продовжують зазнавати значних втрат серед особового складу. Російські командири перекидають на передову нових військових армії КНДР.  31 грудня та 1 січня групи північнокорейських солдатів переміщували на позиції у районі н.п. Фанасіївка, Уланок, Черкаська Конопелька Курської області.

До того ж у новорічну ніч зафіксовані випадки зловживання спиртним серед північнокорейських солдатів, зокрема й тих, які залучаються до бойових дій.

Нагадаємо, що завдяки наступальним діям бійці 6-го полку ССО ЗС України зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ. Як вже стало відомо, разом із російськими військовими, населений пункт, який вже захопили наші військові, тримали також війська Північної Кореї.

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Теги: Курщина військові ГУР розвідка росія росіяни Північна Корея пропаганда

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