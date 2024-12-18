США зробили заяву про перекидання нових підрозділів КНДР до Росії

Метью Міллер повідомив, чи можливе нове відправлення солдатів КНДР до Росії

США допускають можливість перекидання нових північнокорейських військових підрозділів до Росії, але наразі фактів такого переміщення не зафіксовано. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого відправлення солдатів КНДР до Росії на тлі втрат, Міллер повідомив, що не має даних про прибуття нових військових, хоча такий сценарій не виключається:

«Ми продовжуємо оцінювати, що це можливо – це ймовірність, але це не те, що ми бачили на сьогодні», – сказав речник.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.

За даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

Згодом 14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.