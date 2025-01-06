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Лубінець повідомив обнадійливі новини щодо обмінів полоненими у 2025 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Лубінець повідомив обнадійливі новини щодо обмінів полоненими у 2025 році
Уперше за час повномасштабної війни РФ проти України вдалося зафіксувати, що списки будуть формувати на підставі насамперед фізичного здоров’я
фото з відкритих джерел

За словами омбудсмена, пріоритетна категорія – тяжкопоранені та тяжкохворі полонені

Україна попередньо домовилася з Росією, що у 2025 році обміни військовополоненими будуть систематичними, з пріоритетністю щодо тяжкохворих і тяжкопоранених. Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

«Наразі є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених. Також попередньо домовились, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою Міжнародного комітета Червоного Хреста. Ми побачимо, чи російська сторона дотримається свого слова», – сказав омбудсмен.

За словами Лубінця, уперше за час повномасштабної війни РФ проти України вдалося зафіксувати, що списки будуть формувати на підставі насамперед фізичного здоров’я.

«Тобто тяжкопоранені, тяжкохворі повертаються в першу чергу. І останній принцип – це принцип справедливості. Хто довше в полоні, той раніше виходить», – пояснив він. 

Нагадаємо, 30 грудня Україна повернула з полону 189 захисників. Це був 11-й обмін із початку 2024 року. Загалом з російської неволі вже повернулося 3956 людей, з них у 2024 році – 1358. 

За словами президента Володимира Зеленського, Україна проводить обміни російських військових на українських військових, також є процедури і механізми повернення цивільних, але повернення українських дітей наразі є надскладною справою. Їх неможливо обміняти, бо Україна не викрадає російських дітей.

Раніше уповноважена з прав людини у Російській Федерації Тетяна Москалькова опублікувала поіменний список 630 українських військовополонених, які, за її словами, понад рік перебувають у російському полоні. Москалькова стверджує, що Україна нібито «затягує» процес обміну полоненими.

До слова, Росія та Україна обмінялися посилками та листами для військовополонених. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що вдалося передати 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами для українських полонених.

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Теги: червоний хрест росія війна Україна обмін полоненими Лубінець

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