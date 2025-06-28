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На Донеччині розвідники оригінально привітали окупантів із Днем Конституції України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Донеччині розвідники оригінально привітали окупантів із Днем Конституції України
Листівка-подарунок для окупантів
фото: скріншот із відео

Розвідники скидали з дрона листівки, в яких нагадали про секрет родючості українських грунтів

Із нагоди Дня Конституції України фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели інформаційно-психологічну акцію на тимчасово окупованій території Донецької області: психологічну складову забезпечував страшний звук важких дронів, інформаційну – пізнавальні листівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

На відео – один із серії вильотів на поневолені території, що відбулися впродовж святкового дня.

На папері московитам та їхнім посіпакам чорним по білому нагадали про секрет родючості українських ґрунтів, а також навели  важливі статті Основного Закону України – про суверенітет та найвищі соціальні цінності: життя і здоров’я людини, її честь і гідність.

«Тих, хто знайде знайомі слова і спробує відшукати зв’язок між ставленням кремлівських вождів та командирів із гниттям в українській землі, може розраховувати на приз – можливість здатись в полон Україні і зберегти життя. Тим же, у кого в макітрі порожньо, залишається перший абзац – наступного разу «Баба Яга» прилетить з вантажем інших калібрів», – ідеться у повідомленні розвідників.

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Раніше українські захисники знищили ворожі залізничні цистерни з пальним. Це сталося на тимчасово окупованій території Запорізької області. 

Також Служба безпеки України завдала ще одного болючого удару окупантам. Цього разу в ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму. 

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Теги: суверенітет відео розвідка Донеччина

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