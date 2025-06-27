Сирський назвав напрямок, де Росія розмістила понад 100 тис. окупантів

Покровський напрямок залишається найгарячішим

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Покровському напрямку росіяни створювали найчисельніше угруповання – близько 111 тис. особового складу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис генерала.

Як зазначив військовий, Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. Противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини.

«Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою. Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну «ногу русского солдата», увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-«побєду», – каже він.

Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. «Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем», – додав головком.

Поспілкувався з нашими воїнами в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони. Провів наради у підрозділах Збройних Сил та Національної гвардії України, які мужньо стримують і нищать ворога. Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з’ясувати всі проблемні моменти. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що цьогорічна хвиля намагань «літнього наступу» ворога з території РФ захлинається так само, як торік. Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована

Як повідомлялося, аналітичний ресурс DeepState повідомляє про захоплення російськими окупаційними військами населених пунктів Андріївка та Костянтинопіль на Донеччині. Крім того, за даними ресурсу, ворог досяг просування поблизу Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку.