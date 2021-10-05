Усик впевнений, що в реванші з Джошуа він виглядатиме ще краще

Український боксер впевнений, що в нього є резерви для вдосконалення майстерності

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA Super, IBF і WBO Олександр Усик впевнений, що в наступному поєдинку з Ентоні Джошуа він виглядатиме ще краще. Про це він заявив в інтерв’ю DAZN. «Проти Джошуа відбоксувала і здобула перемогу добра версія Олександра Усика, але наступного разу перформанс буде ще яскравішим, – наводить слова боксера vringe. – Навіть коли здається, що ти виступив на межі, потрібно просто ще більше напружитися в процесі підготовки і виявиться, що твої можливості ще більші. Все, що для цього потрібно, – це дисципліна, амбіції і бажання працювати. Потрібно рухатися вперед, нікого не слухати. Я просто маю дотримуватися плану на бій: пресингувати, підтримувати високий темп до завершення сутички. Найважливіше – зберігати концентрацію».

Перемогу Усику в поєдинку з Джошуа віддали всі судді. Британській боксер вже заявив, що візьме реванш в українця. Другий бій між Олександром та Ентоні має відбутися в лютому-березні наступного року.

Раніше стало відомо, скільки зароблять Ф’юрі й Вайлдер за боксерський поєдинок у надважкій вазі.