ПСЖ – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Венсан Компані та Луїс Енріке позмагаються за місце у фіналі

Поєдинок під вивіскою дострокового фіналу відбудеться у вівторок увечері

Сьогодні, 28 квітня 2026 року, французький «Парі Сен-Жермен» на арені «Парк де Пренс» прийме мюнхенську «Баварію» у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч ПСЖ – «Баварія»

Однозначного лідера симпатій на 11:35 28 квітня не визначили, вважають фахівці GGBET. На перемогу парижан виставлено коефіцієнт 2,34. Зате на звитягу німецького гранда запропоновано кеф 2,80. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено бал 4,05. Трохи інша ситуація склалася з проходом у фінал. На путівку в останній раунд для ПСЖ виставлено кеф 2,23. Тим часом на турнірний поступ «Баварії» запропоновано коефіцієнт 1,69. Натомість на тотал менше 1,5 закладено бал 6,63.

Передматчевий стан команд

У плейоф «Парі Сен-Жермен» стартував із попереднього раунду. Там чинний переможець турніру здолав французький «Монако» (3:2, 2:2). Далі підопічні Луїса Енріке впевнено розібралися з лондонським «Челсі» (5:2, 3:0). Нарешті в чвертьфіналі ПСЖ двічі переграв англійський «Ліверпуль» (2:0, 2:0). У першому поєдинки забили вінгери Дуе та Кварацхелія. Натомість у другому дубль оформив володар «Золотого м'яча» Дембеле.

Зате «Баварія» розпочала виступи з 1/8 фіналу. Там команда Венсана Компані двічі розгромила «Аталанту» з Бергамо (6:1, 4:1). А от у чвертьфіналі настала черга мадридського «Реала» (2:1, 4:3). У першому поєдинку голами відзначилися вінгер Діас і форвард Кейн. У другому матчі забиті м'ячі оформили хавбек Павловіч, ті ж нападники Кейн і Діас, а перемогу «ротен» приніс атакувальний хавбек Олісе.

Орієнтовні склади команд

ПСЖ: Сафонов – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Заїр-Емері, Вітінья, Невеш – Дуе, Дембеле, Кварацхелія

«Баварія»: Ноєр – Станішіч, Упамекано, Та, Лаймер – Кімміх, Павловіч – Олісе, Мусіала, Діас – Кейн

Травмовані: Ульрайх, Геррейро, Карл, Бішоф, Гнабрі (всі – «Баварія»)

Історія очних зустрічей

Уперше турнірні шляхи команд перетнулися на груповому етапі Ліги чемпіонів 1994/95. Тоді французький гранд оформив перемоги і вдома, і на виїзді. Далі суперники здебільшого обмінювалися домашніми перемогами. Головна ознака протистояння – безкомпромісність. За 16 матчів команди жодного разу не зіграли внічию. «Баварія» до свого активу записала дев'ять перемог, а в парижан залишається сім.

Останнє побачення команд відбулося у нинішньому сезоні. «Ротен» переграли ПСЖ (2:1) в основному раунді Ліги чемпіонів у Парижі. На дубль вінгера мюнхенців Діаса французький клуб відповів лише голом хавбека Невеша. А влітку суперники зустрілися у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу. Тоді гору взяли підопічні Луїса Енріке (2:0). У складі «Парі Сен-Жермен» забили нападники Дуе та Дембеле.

Де дивитися матч ПСЖ – «Баварія»

Наживо протистояння покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція поєдинку має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».