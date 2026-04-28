Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ПСЖ – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
ПСЖ – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Венсан Компані та Луїс Енріке позмагаються за місце у фіналі
фото: Getty Images

Поєдинок під вивіскою дострокового фіналу відбудеться у вівторок увечері

Сьогодні, 28 квітня 2026 року, французький «Парі Сен-Жермен» на арені «Парк де Пренс» прийме мюнхенську «Баварію» у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч ПСЖ – «Баварія»

Однозначного лідера симпатій на 11:35 28 квітня не визначили, вважають фахівці GGBET. На перемогу парижан виставлено коефіцієнт 2,34. Зате на звитягу німецького гранда запропоновано кеф 2,80. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено бал 4,05. Трохи інша ситуація склалася з проходом у фінал. На путівку в останній раунд для ПСЖ виставлено кеф 2,23. Тим часом на турнірний поступ «Баварії» запропоновано коефіцієнт 1,69. Натомість на тотал менше 1,5 закладено бал 6,63.

Передматчевий стан команд

У плейоф «Парі Сен-Жермен» стартував із попереднього раунду. Там чинний переможець турніру здолав французький «Монако» (3:2, 2:2). Далі підопічні Луїса Енріке впевнено розібралися з лондонським «Челсі» (5:2, 3:0). Нарешті в чвертьфіналі ПСЖ двічі переграв англійський «Ліверпуль» (2:0, 2:0). У першому поєдинки забили вінгери Дуе та Кварацхелія. Натомість у другому дубль оформив володар «Золотого м'яча» Дембеле.

Зате «Баварія» розпочала виступи з 1/8 фіналу. Там команда Венсана Компані двічі розгромила «Аталанту» з Бергамо (6:1, 4:1). А от у чвертьфіналі настала черга мадридського «Реала» (2:1, 4:3). У першому поєдинку голами відзначилися вінгер Діас і форвард Кейн. У другому матчі забиті м'ячі оформили хавбек Павловіч, ті ж нападники Кейн і Діас, а перемогу «ротен» приніс атакувальний хавбек Олісе.

Орієнтовні склади команд

ПСЖ: Сафонов – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Заїр-Емері, Вітінья, Невеш – Дуе, Дембеле, Кварацхелія

«Баварія»: Ноєр – Станішіч, Упамекано, Та, Лаймер – Кімміх, Павловіч – Олісе, Мусіала, Діас – Кейн

Травмовані: Ульрайх, Геррейро, Карл, Бішоф, Гнабрі (всі – «Баварія»)

Історія очних зустрічей

Уперше турнірні шляхи команд перетнулися на груповому етапі Ліги чемпіонів 1994/95. Тоді французький гранд оформив перемоги і вдома, і на виїзді. Далі суперники здебільшого обмінювалися домашніми перемогами. Головна ознака протистояння – безкомпромісність. За 16 матчів команди жодного разу не зіграли внічию. «Баварія» до свого активу записала дев'ять перемог, а в парижан залишається сім.

Останнє побачення команд відбулося у нинішньому сезоні. «Ротен» переграли ПСЖ (2:1) в основному раунді Ліги чемпіонів у Парижі. На дубль вінгера мюнхенців Діаса французький клуб відповів лише голом хавбека Невеша. А влітку суперники зустрілися у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу. Тоді гору взяли підопічні Луїса Енріке (2:0). У складі «Парі Сен-Жермен» забили нападники Дуе та Дембеле.

Де дивитися матч ПСЖ – «Баварія»

Наживо протистояння покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція поєдинку має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Парі Сен-Жермен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Рекордно мала кількість гравців заявилася на драфт НБА
Рекордно мала кількість гравців заявилася на драфт НБА
Клуб Сидорова поступився у другому півфіналі чемпіонату Латвії з баскетболу
Клуб Сидорова поступився у другому півфіналі чемпіонату Латвії з баскетболу
Збірна України з художньої гімнастики назвала склад на Чемпіонат Європи
Збірна України з художньої гімнастики назвала склад на Чемпіонат Європи
ПСЖ – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Збірна України U19 дізналась розклад матчів на Євро-2026 з футболу
Збірна України U19 дізналась розклад матчів на Євро-2026 з футболу
«ПСЖ» – «Баварія»: де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів
«ПСЖ» – «Баварія»: де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну