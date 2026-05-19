Роналду поїде на шостий мундіаль: збірна Португалії оголосила заявку на Чемпіона світу 2026

Святослав Василик
Святослав Василик
Кріштіану Роналду не підіймався на Чемпіонатах світу вище 4-го місця
фото: REUTERS
У списку й інші зірки Португалії – Канселу, Бернарду Сілва і Бруну Фернандеш

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес оголосив заявку своєї команди на Чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Федерацію футболу Португалії.

До остаточної заявки, як і очікувалося, потрапив 41-річний Кріштіану Роналду. Для нього Чемпіонат світу 2026 року стане шостим у кар'єрі, та, ймовірно, останнім.

На Чемпіонаті світу 2026 збірна Португалії зіграє в одній групі з ДР Конго, Узбекистаном та Колумбією. У стартовому поєдинку 17-го червня команда Роналду зіграє проти ДР Конго.

Цьогорічний мундіаль відбудеться в США, Канаді та Мексиці у період з 11 червня по 19 липня.

Заявка збірної Португалії на Чемпіонаті світу 2026

  • Воротарі: Діогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулвергемптон»), Руї Сілва («Спортінг»), Рікардо Вельо («Генчлербірлігі»)
  • Захисники: Діогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеус Нунес («Манчестер Сіті»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Інасіу («Спортінг»), Ренату Вейга («Вільярреал»), Рубен Діаш («Манчестер Сіті»), Томас Арауджо («Бенфіка»)
  • Півзахисники: Рубен Невеш («Аль-Хіляль»), Самуел Кошта («Мальорка»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Вітінья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Сілва («Манчестер Сіті»)
  • Нападники: Жоау Фелікс («Аль-Наср»), Франсішку Трінкау («Спортінг»), Франсішку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челсі»), Рафаел Леау («Мілан»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьєдад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Кріштіану Роналду («Аль-Наср»)

Нагадаємо, головний тренер збірної Бразилії – італійський фахівець Карло Анчелотті назвав склад національної команди на Чемпіонат світу 2026 року.

Головна новина – зірковий 34-річний нападник «Сантоса» Неймар включений до заявки «селесао». З іменитих атакувальних гравців у складі Бразилії на мундіаль також поїдуть Вінісіус Жуніор («Реал») і Рафінья («Барселона»).

А ось Антоні з «Бетіса» пропустить Чемпіонат світу, хоча в сезоні 2025/26 забив 14 голів і віддав 10 асистів. Також у списку немає ветерана Тіаго Сілви та нападника «Челсі» Жоао Педро, який провів чудовий клубний сезон.

Бразилія гратиме на мундіалі в групі С, де її суперниками будуть національні команди Шотландії, Марокко та Гаїті. У стартовому матчі Бразилія зіграє 14 червня проти Марокко.

Теги: Кріштіану Роналду Португалія ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

