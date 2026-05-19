Роналду поїде на шостий мундіаль: збірна Португалії оголосила заявку на Чемпіона світу 2026

У списку й інші зірки Португалії – Канселу, Бернарду Сілва і Бруну Фернандеш

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес оголосив заявку своєї команди на Чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Федерацію футболу Португалії.

До остаточної заявки, як і очікувалося, потрапив 41-річний Кріштіану Роналду. Для нього Чемпіонат світу 2026 року стане шостим у кар'єрі, та, ймовірно, останнім.

На Чемпіонаті світу 2026 збірна Португалії зіграє в одній групі з ДР Конго, Узбекистаном та Колумбією. У стартовому поєдинку 17-го червня команда Роналду зіграє проти ДР Конго.

Цьогорічний мундіаль відбудеться в США, Канаді та Мексиці у період з 11 червня по 19 липня.

Заявка збірної Португалії на Чемпіонаті світу 2026

Воротарі : Діогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулвергемптон»), Руї Сілва («Спортінг»), Рікардо Вельо («Генчлербірлігі»)

: Діогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулвергемптон»), Руї Сілва («Спортінг»), Рікардо Вельо («Генчлербірлігі») Захисники : Діогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеус Нунес («Манчестер Сіті»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Інасіу («Спортінг»), Ренату Вейга («Вільярреал»), Рубен Діаш («Манчестер Сіті»), Томас Арауджо («Бенфіка»)

: Діогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеус Нунес («Манчестер Сіті»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Інасіу («Спортінг»), Ренату Вейга («Вільярреал»), Рубен Діаш («Манчестер Сіті»), Томас Арауджо («Бенфіка») Півзахисники : Рубен Невеш («Аль-Хіляль»), Самуел Кошта («Мальорка»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Вітінья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Сілва («Манчестер Сіті»)

: Рубен Невеш («Аль-Хіляль»), Самуел Кошта («Мальорка»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Вітінья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Сілва («Манчестер Сіті») Нападники: Жоау Фелікс («Аль-Наср»), Франсішку Трінкау («Спортінг»), Франсішку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челсі»), Рафаел Леау («Мілан»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьєдад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Кріштіану Роналду («Аль-Наср»)

Нагадаємо, головний тренер збірної Бразилії – італійський фахівець Карло Анчелотті назвав склад національної команди на Чемпіонат світу 2026 року.

Головна новина – зірковий 34-річний нападник «Сантоса» Неймар включений до заявки «селесао». З іменитих атакувальних гравців у складі Бразилії на мундіаль також поїдуть Вінісіус Жуніор («Реал») і Рафінья («Барселона»).

А ось Антоні з «Бетіса» пропустить Чемпіонат світу, хоча в сезоні 2025/26 забив 14 голів і віддав 10 асистів. Також у списку немає ветерана Тіаго Сілви та нападника «Челсі» Жоао Педро, який провів чудовий клубний сезон.

Бразилія гратиме на мундіалі в групі С, де її суперниками будуть національні команди Шотландії, Марокко та Гаїті. У стартовому матчі Бразилія зіграє 14 червня проти Марокко.