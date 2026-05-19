Врізався в авто на мотоциклі. У Туреччині 16-річний футболіст загинув у ДТП

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Похорон Султаноглу відбувся сьогодні, 19 травня
фото: Anadolu Ajansı
Лікарі три дні боролися за життя юного гравця, але врятувати його не змогли

Футболіст молодіжної команди «Кечіоренгюджю» з Анкари (Туреччина) Абдулла Султаноглу помер у лікарні через травми, отримані в ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Cumhuriyet.

Аварія сталася 16 травня 2026 року. 16-річний футболіст під час поїздки на мотоциклі врізався у автомобіль. Його доправили до лікарні та помістили до відділення інтенсивної терапії, де лікарі три дні боролися за його життя, але врятувати не змогли.

Похорон Султаноглу відбувся сьогодні, 19 травня. Розслідування трагедії наразі триває.

Нагадаємо, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).

