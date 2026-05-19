Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Яковлєва: Рівень навантаження на фахівців у регіонах РФ не можна порівняти з реальними потребами системи

У регіонах РФ відчувається нестача спортивних лікарів у командах. Про це на засіданні комісії Держдуми з фізичної культури та спорту повідомила заступниця керівника Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) Тетяна Яковлєва, інформує «Главком».

«Проведений у рамках нових повноважень ФМБА Росії аналіз стану спортивної медицини показав серйозний дефіцит кадрів, особливо в регіонах. Сьогодні понад 350 тисяч спортсменів регіональних збірних команд забезпечують лише 857 лікарів зі спортивної медицини. При цьому безпосередньо на тренувальних заходах та змаганнях працюють менше 50 фахівців.

Для порівняння: медичний супровід близько 35 тисяч спортсменів національних збірних команд Росії забезпечують 313 лікарів, з яких 292 працюють безпосередньо у складі збірних. Фактично ми стикаємося з ситуацією, коли рівень навантаження на фахівців у регіонах не можна порівняти з реальними потребами системи», – сказала Яковлєва.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.