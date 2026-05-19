Семеро українських тенісисток увійшли до заявки основної сітки Вімблдону

Артем Худолєєв
Еліна Світоліна продовжує залишатися лідеркою українського жіночого тенісу
фото: WTA
Еліна Світоліна, Марта Костюк і ще п'ятеро українок потрапили до заявки основної сітки Вімблдону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт турніру.

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки третього Мейджора сезону – Вімблдону.

Вімблдон цього року відбудеться 29 червня – 12 липня 2026 року. Матчі кваліфікації турніру пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Нагадаємо, Еліна Світоліна обіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Римі американську тенісистку Коко Гофф.

Хід гри

Світоліна виграла перший сет, поступаючись в рахунку 0:2 і 2:4. За рахунку 4:4 українка відіграла кілька брейкпойнтів суперниці і вперше в партії вийшла вперед – 5:4. У десятому геймі Еліна взяла подачу Гофф і виграла сет – 6:4.  

Сценарій другої партії був дзеркальним, тепер вже українка постійно виходила вперед, а Гофф її наздоганяла. Так тривало до одинадцятого гейму, в якому Світоліна програла свою подачу. Однак, українка не дала суперниці подати на сет і забрала її подачу – 6:6. Доля партії вирішувалась на тайбрейку, який виграла американка – 7:3.

У вирішальному сеті ключовим став п’ятий гейм, а якому Світоліна зробила брейк і повела 3:2. У наступному геймі українка захистила свою подачу і збільшила перевагу – 4:2. Далі Еліна зробила другий брейк поспіль – 5:2. У восьмому геймі Світоліна подавала на матч і успішно довела справу до перемоги – 6:2.

WTA 1000. Рим. Фінал

Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США) 6:4, 6:7, 6:2

Світоліна вперше за вісім років зіграла у фіналі турніру WTA 1000.

Теги: Вімблдон теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Ангеліна Калініна Дарія Снігур

