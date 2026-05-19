Коли в НХЛ з'являться українці? Коментар скаута топ-клубу ліги

Годинюк: Українець невдовзі з’явиться на драфті НХЛ, і, можливо, не один

Годинюк: У найближчі років п’ять українці точно будуть на драфті НХЛ

Колишній український хокеїст, а нині віцепрезидент ФХУ та скаут одного з топ-клубів НХЛ «Вегас Голден Найтс» Олександр Годинюк розповів у ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» про те, коли можна очікувати на появу українців в найсильнішій хокейній лізі світу.

«Є хлопці, які мають шанс (потрапити га цьогорічний драфт НХЛ – «Главком»), якщо вони сподобались тій чи іншій команді. А я лише радітиму, якщо когось з них таки виберуть на драфті.

На мою думку, у найближчі років п’ять українці точно будуть на драфті НХЛ. Останнім з наших, кого обирав клуб НХЛ, був Чолач (у 2021 році клуб «Вегас» обрав його під 190-м номером – «Главком»). Він був першим українським хокеїстом, якого за дуже тривалий час обрав клуб НХЛ (першим з 2007 року – «Главком»). Гадаю після Чолача вже не буде такого великого проміжку в часі і українець невдовзі з’явиться на драфті. І, можливо, не один», – сказав Годинюк.

Як повідомлялося, після перемоги «Монреаль Канадієнс» над «Баффало Сейбрз» у сьомому матчі чвертьфінальної серії Кубка Стенлі визначилися всі учасники півфіналу.

У боротьбі за вихід у фінал «Монреаль Канадієнс» зустрінеться з «Кароліною Харрікейнз». Другу півфінальну пару склали «Вегас Голден Найтс» та «Колорадо Евеланш».

Півфінальну стадію відкриє серія між «Колорадо Евеланш» та «Вегас Голден Найтс». Перший матч відбудеться 21 травня 2026 року

Чинним переможцем Кубка Стенлі є «Флорида Пантерз», яка цього року не змогла кваліфікуватись у плейоф.

Нагадаємо, нападник збірної України з хокею Данило Трахт посів перше місце в рейтингу хокеїстів за результативними діями на Чемпіонаті світу 2026 в дивізіоні IA.

У п'яти матчах український хокеїст відзначився чотирма голами та оформив стільки ж асистів, заробивши у підсумку вісім очок. До топ-30 за цим показником увійшли шість українців.

Крім цього, Данила Трахта визнали найкращим нападником Чемпіонату світу 2026, а ще один українець Ігор Мережко став найкращим захисником турніру