Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Коли в НХЛ з'являться українці? Коментар скаута топ-клубу ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Коли в НХЛ з'являться українці? Коментар скаута топ-клубу ліги
Годинюк: Українець невдовзі з’явиться на драфті НХЛ, і, можливо, не один
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Годинюк: У найближчі років п’ять українці точно будуть на драфті НХЛ

Колишній український хокеїст, а нині віцепрезидент ФХУ та скаут одного з топ-клубів НХЛ «Вегас Голден Найтс» Олександр Годинюк розповів у ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» про те, коли можна очікувати на появу українців в найсильнішій хокейній лізі світу.

«Є хлопці, які мають шанс (потрапити га цьогорічний драфт НХЛ – «Главком»), якщо вони сподобались тій чи іншій команді. А я лише радітиму, якщо когось з них таки виберуть на драфті.

На мою думку, у найближчі років п’ять українці точно будуть на драфті НХЛ. Останнім з наших, кого обирав клуб НХЛ, був Чолач (у 2021 році клуб «Вегас» обрав його під 190-м номером – «Главком»). Він був першим українським хокеїстом, якого за дуже тривалий час обрав клуб НХЛ (першим з 2007 року – «Главком»). Гадаю після Чолача вже не буде такого великого проміжку в часі і українець невдовзі з’явиться на драфті. І, можливо, не один», – сказав Годинюк.

Як повідомлялося, після перемоги «Монреаль Канадієнс» над «Баффало Сейбрз» у сьомому матчі чвертьфінальної серії Кубка Стенлі визначилися всі учасники півфіналу.

У боротьбі за вихід у фінал «Монреаль Канадієнс» зустрінеться з «Кароліною Харрікейнз». Другу півфінальну пару склали «Вегас Голден Найтс» та «Колорадо Евеланш».

Півфінальну стадію відкриє серія між «Колорадо Евеланш» та «Вегас Голден Найтс». Перший матч відбудеться 21 травня 2026 року

Чинним переможцем Кубка Стенлі є «Флорида Пантерз», яка цього року не змогла кваліфікуватись у плейоф.

Нагадаємо, нападник збірної України з хокею Данило Трахт посів перше місце в рейтингу хокеїстів за результативними діями на Чемпіонаті світу 2026 в дивізіоні IA.

У п'яти матчах український хокеїст відзначився чотирма голами та оформив стільки ж асистів, заробивши у підсумку вісім очок. До топ-30 за цим показником увійшли шість українців.

Крім цього, Данила Трахта визнали найкращим нападником Чемпіонату світу 2026, а ще один українець Ігор Мережко став найкращим захисником турніру

Читайте також:

Теги: хокей НХЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп у розмові з Путіним у березні 2025 року підтримав ідею диктатора організувати хокейні матчі в США та Росії
Гра між хокеїстами з США та Росії: Кремль прокоментував ініціативу Трампа і Путіна
11 травня, 19:41
Данило Трахт набрав 4+4 за системою гол+пас на Чемпіонаті світу 2026
Українець Трахт став найрезультативнішим гравцем Чемпіонату світу з хокею
9 травня, 14:30
Українські хокеїсти повернулися до еліти світового хокею
Україна вперше за 20 років буде виступати у найвищому дивізіоні Чемпіонату світу з хокею
8 травня, 22:54
Збірна України з хокею у матчі проти Польщі
Збірна України з хокею програла Польщі на старті Чемпіонату світу
2 травня, 23:15
«Міннесота Тімбервулвз» у 1/8 плейоф НБА перемогла «Денвер Наггетс» з рахунком 4-2
Вперше в історії клуби НБА та НХЛ з Міннесоти одночасно вийшли до другого раунду плейоф
1 травня, 15:42
Збірна України з хокею завершує підготовку до Чемпіонату світу
Збірна України з хокею відрахувала сімох гравців перед стартом Чемпіонату світу
30 квiтня, 15:44
Вейн Грецкі залишається найкращим хокеїстом в історії
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
27 квiтня, 14:25
34-річний Калніньш вже завершив професійну кар'єру
Ексхокеїст збірної Латвії може втрати тренерську ліцензію через виступ у чемпіонаті Росії
24 квiтня, 12:09
«Монреаль Канадіенс» здобув перемогу у грі з «Тампа-Бей Лайтнінг»
Кричали «Алілуйя!». Фанати «Монреаль Канадіенс» дивилися гру Кубка Стенлі у соборі
20 квiтня, 11:45

Новини

Роналду поїде на шостий мундіаль: збірна Португалії оголосила заявку на Чемпіона світу 2026
Роналду поїде на шостий мундіаль: збірна Португалії оголосила заявку на Чемпіона світу 2026
Російська чиновниця поскаржилася на дефіцит спортивних лікарів у регіонах РФ
Російська чиновниця поскаржилася на дефіцит спортивних лікарів у регіонах РФ
Коли в НХЛ з'являться українці? Коментар скаута топ-клубу ліги
Коли в НХЛ з'являться українці? Коментар скаута топ-клубу ліги
19-річна Котляр сенсаційно здобула першу перемогу на турнірі WTA
19-річна Котляр сенсаційно здобула першу перемогу на турнірі WTA
Чому Усик обрав суперником Верховена: пояснення команди українця
Чому Усик обрав суперником Верховена: пояснення команди українця
Україна виборола 17 медалей на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Україна виборола 17 медалей на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua