У молодіжної збірної України з футболу буде новий тренер – джерело

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
Дмитро Михайленко замінить на посаді головного тренера молодіжки Унаї Мельгосу
фото: УАФ
Команду очолить Дмитро Михайленко

Новим головним тренером молодіжної збірної України з футболу стане Дмитро Михайленко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-каналу «ТаТоТаке».

Відомий журналіст та інсайдер Михайло Співаковський повідомив, що Унаї Мельгоса залишить посаду головного тренера збірної України U-21.

«З того, що я знаю, контракт іспанського фахівця продовжено не буде. Новим головним тренером, і в принципі ця логіка максимально читалася, має стати Дмитро Михайленко. Хто буде його помічником, поки що ми не знаємо, бо Володимир Єзерський вже працює у штабі Андреа Мальдери»,  – розповів Співаковський.

Михайленко нині є головним тренером збірної України U-19, з якою зіграє на Євро-2026.

Мельгоса очолював молодіжку з липня 2023 року і провів на її чолі 27 матчів (13 перемог, 5 нічиїх, 9 поразок). Разом з командою він зіграв на Євро-2025, де не вийшов з групи.

Молодіжна команда наразі займає третє місце у групі Н відбору на Євро-2027, маючи вісім очок після шести турів. 26 вересня «синьо-жовті» прийматимуть Туреччину, а 2 жовтня – Хорватію.

Нагадаємо, головним тренером національної збірної України став Андреа Мальдера. Італійський фахівець підписав контракт на два роки з можливістю пролонгації. Мальдера дебютуватиме в ролі керманича команди. Раніше він був тренером із техніки, аналітиком матчів, асистентом головного тренера.

На новій посаді Мальдера візьме старт 31 травня у контрольному поєдинку з Польщею. Збірна України матиме два літні спаринги. Зокрема, на 7 червня запланований товариський матч із національною командою Данії.

Також Мальдера розкрив імена своїх асистентів. Італієць запросив до своєї команди двох колишніх футболістів збірної України. Ними стали ексоборонець «Дніпра» та інших клубів Володимир Єзерський та колишній капітан донецького «Шахтаря» Тарас Степаненко. Третій помічник – співвітчизник Мальдери Паскуале Каталано.

Теги: Дмитро Михайленко Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

У Румунії топова тренерка з гімнастики звинувачується у знущаннях над підопічними
